Parata 2 giugno 2022 a Roma, biglietti: tutte le informazioni

Dopo due anni di stop, torna in presenza la Parata del 2 giugno 2022 a Roma, che si svolge questo giovedì con un primo appuntamento di mattina a via dei Fori Imperiali. Come da tradizione, il presidente Sergio Mattarella celebrerà la Festa della Repubblica recandosi a Piazza Venezia, presso l’Altare della Patria, dove depositerà la corona d’alloro con i colori della nostra bandiera. Poco dopo partirà la parata del 2 giugno, che celebra la scelta degli italiani al referendum del 1946, quando è stata abolita la monarchia. Oltre alla parata militare, che torna in presenza dopo due anni a causa del Covid, ci saranno anche le Frecce Tricolori. Ma come funzionano i biglietti? Come partecipare?

Biglietti, come acquistare il posto in tribuna

Come assistere alla parata del 2 giugno, che nel 2022 si svolge di giovedì a Roma? È possibile acquistare dei biglietti per partecipare all’evento e quindi assistere dal vivo alla parata militare sedendo presso le tribune in via dei Fori Imperiali. I biglietti, o meglio inviti, sono disponibili qui fino ad esaurimento scorte.

Dove seguire in TV e live streaming

Dove seguire la Parata del 2 giugno 2022 a Roma in diretta TV e streaming? Come già spiegato, gli appuntamenti pubblici da seguire sono al mattino e al pomeriggio. La parata militare, che torna in presenza dopo due anni a causa della pandemia, come da tradizione dovrebbe essere trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per l’HD. Se vi interessa seguire l’evento in streaming dovrete accedere a RaiPlay.