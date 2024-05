Inaugurata la prima Newton Room permanente d’Italia all’Aeroporto di Fiumicino

È stata inaugurata, martedì 28 maggio presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino, la prima “Newton Room Roma”, un’aula esperienziale dedicata alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Math), promossa da Boeing Italia e Aeroporti di Roma in collaborazione con la Onlus norvegese First Scandinavia. In questo nuovo spazio verrà offerta formazione nelle materie STEM connesse al mondo del trasporto aereo a studentesse e studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni delle scuole medie e superiori del territorio e della Regione.

La “Newton Room”, installata nel Terminal 1 e che sarà operativa a partire da settembre, mira a incentivare i giovani a studiare le materie scientifiche tramite la sperimentazione di un modulo didattico chiamato “in aria con i numeri”, ovvero una serie di lezioni che applicano i concetti della matematica ad un piano di volo, con l’opportunità per gli studenti stessi di testare un simulatore di volo di ultimissima generazione.

Erano presenti e sono intervenuti all’inaugurazione l’On. Mario Baccini, sindaco del Comune di Fiumicino; il presidente di ADR Vincenzo Nunziata insieme all’Amministratore Delegato Marco Troncone; Armida Balla, Communications Manager per l’Italia, Israele e Sud Europa di Boeing e Per-Arild Konradsen, fondatore di First Scandinavia. L’evento si è concluso con la proiezione di un video-messaggio dell’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

L’amministratore delegato di ADR Marco Troncone si definisce entusiasta per questa iniziativa e sottolinea l’importanza di favorire i processi formativi di giovani studentesse e studenti del territorio, per far emergere i loro talenti e costruire un futuro sempre più competitivo per il nostro Paese.

Anche il Ceo e fondatore di FIRST Scandinavia, Per-Arild Konradsen, ha espresso il proprio entusiasmo per la realizzazione della prima “Newtoon Room” permanente in Italia ed è certo che questo progetto arricchirà e rafforzerà l’interesse nelle materie STEM di tanti giovani studenti.