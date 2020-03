Coronavirus: Berlusconi in fuga dall’Italia, si reca a Nizza nella villa della figlia Marina

Silvio Berlusconi ha deciso di abbandonare l’Italia, e in particolar modo Milano e la Lombardia in piena emergenza per il Coronavirus, per rifugiarsi nella villa della figlia Marina, che si trova a Nizza. Da qualche giorno, infatti, il Cavaliere si trova nella residenza di Châteauneuf-de-Grasse, comune francese della Costa Azzurra, distante poco più di 30 chilometri da Nizza. Secondo quanto rivelato da La Stampa, l’ex premier si sarebbe recato nella residenza della figlia Marina sotto consiglio medico.

I dottori, infatti, avrebbero prescritto al leader di Forza Italia un periodo di riposo cautelativo da trascorrere al di fuori dell’Italia per evitare qualsiasi possibilità di contagio del Covid-19, così come anche raccontato da Antonio Tajani nei giorni scorsi. Berlusconi starebbe trascorrendo le sue ferie nella villa di metà Ottocento, che vanta centomila metri quadri di terreno, in compagnia di Marta Fascina (qui un suo profilo), la deputata trentenne che molti indicano come nuova fiamma del Cavaliere dopo la rottura con Francesca Pascale.

