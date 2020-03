Musei da visitare stando a casa: tour virtuali gratis

I musei sono chiusi. Lo stabilisce il decreto governativo sulle misure di contenimento del Coronavirus. Ma forse non tutti sanno che è possibile visitarli lo stesso dal comodo divano di casa. Come? Virtualmente. Grazie alle nuove tecnologie è possibile infatti passeggiare tra le gallerie dei musei in piena sicurezza con i tour virtuali. Un’ottima idea per questi giorni di quarantena.

Italia | Musei con tour virtuali visitabili online

• Pinacoteca di Brera – Milano Collezione online disponibile QUI/ • Galleria degli Uffizi – Firenze Mostre virtuali, disponibili QUI/ • Musei Vaticani – Roma QUI/ • Museo Capitolini – Roma QUI/ • Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali – Roma QUI/ • Museo dell’Ara Pacis – Roma QUI/ • Siti archeologici dell’Aventino – Roma QUI

Mondo | Musei con tour virtuali visitabili online

• Museo Archeologico – Atene QUI/ • Prado – Madrid QUI/ • Louvre – Parigi QUI/ • British Museum – Londra QUI/ • Metropolitan Museum – New York QUI/ • Hermitage – San Pietroburgo QUI/ • National Gallery of art – Washington QUI

