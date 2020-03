Lonely Planet lancia “Casa”, la nuova guida per viaggiare ai tempi del Coronavirus

“Casa” la nuova guida della Lonely Planet per viaggiare ai tempi del Coronavirus

Il Coronavirus sta cambiando le nostre abitudini. Se qualche settimana fa era semplicissimo attraversare frontiere e confini e volare dall’altra parte del mondo, oggi viaggiare è diventato un lusso che non possiamo più permetterci. E così Lonely Planet, la guida per eccellenza nel settore viaggi, ha voluto regalarci un sorriso con un post sul suo profilo Twitter che ci invita a “viaggiare a casa propria”.

Ieri, mercoledì 11 marzo, il premier Conte ha ulteriormente inasprito le misure per contenere l’emergenza da Covid-19 con il decreto “Italia chiusa”. Le misure, valide per tutto il Paese, chiudono tutti gli esercizi commerciali tranne farmacie, supermercati, edicole e tabaccherie e chiedono di evitare qualsiasi spostamento non necessario e di stare a casa. La Lonely Planet ha deciso di far sognare e viaggiare con la fantasia tutti coloro che sono soggetti a quarantena attraverso una guida intitolata “Casa”.

“Arrampicatevi sulle Divano Mountains, tuffatevi nell’impetuosa Doccia Gelata e provate lo street food di Quelcherestainfrigo” recita il post. Suggerimenti e itinerari segreti di questo “luogo inesplorato” sono corredati da una foto, che rimanda alle celeberrime copertine Lonely. Una sala da pranzo di quella che può sembrare una casa di campagna, un bel tavolo in legno, una candela accesa e del buon pane fatto in casa per “godervi un luogo magico come non avete mai fatto prima: è ora di stare a casa“.

