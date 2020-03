Coronavirus, farmaco anti-artrite gratis per gli ospedali italiani

Se n’è parlato tanto nelle ultime ore: un farmaco anti-artrite potrebbe avere effetti benefici nella lotta al Coronavirus. Una speranza in più in un momento difficile in cui l’Italia è chiamata a grossi sacrifici pur di risolvere al più presto questa emergenza. Il tocilizumab, questo il nome del farmaco, aiuterebbe a risolvere le complicanze polmonari causate da Covid-19.

La bella novità è che l’azienda farmaceutica Roche si è impegnata per la fornitura del farmaco off label gratuitamente agli ospedali italiani che ne faranno richiesta. Un impegno concreto e non di facciata, scritto in una lettera inviata dall’Ad Maurizio de Cicco al ministro della Salute, Roberto Speranza e ai governatori delle Regioni.

Nella missiva Roche annuncia anche una donazione milionaria in dispositivi di protezione e attrezzature contro Covid-19. Nelle prossime ore l’azienda fornirà ulteriori dettagli sull’operazione, mettendo anche a disposizione i propri volontari per attività in partnership con le istituzioni per contribuire ad alleggerire il carico di lavoro degli operatori impegnati contro il Coronavirus.

