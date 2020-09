Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole in Italia: ma in Calabria due istituti hanno già chiuso

Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole: in Calabria due hanno già chiuso

A una settimana esatta dalla riapertura delle scuole, la giornata di oggi acquisisce un’importanza particolare per capire come può evolversi la convivenza con il Coronavirus anche tra i banchi. Da stamattina, infatti, sono già tornati a scuola gli studenti di Bolzano e provincia, oltre che quelli delle scuole materne in tutta la Lombardia e nelle regioni del Nord. Ma se alcuni istituti riaprono già i battenti, anche con anticipo rispetto al resto d’Italia, ce ne sono altri che invece sono già stati costretti a chiudere. Ne sa qualcosa la Regione Calabria, visto che a Taverna – in provincia di Catanzaro – il sindaco Sebastiano Tarantino ha disposto la chiusura di due scuole a causa dei nuovi contagi da Coronavirus all’interno del territorio comunale.

Le due scuole in questione sono l’istituto comprensivo di Taverna e la scuola alberghiera Montalcini. Lo stop alle attività è valido da oggi e vale “fino a nuove disposizioni”, come si legge nelle ordinanze firmate dal primo cittadino in queste ore, in cui è scritto anche che “la polizia municipale e le forze dell’ordine sono incaricate di garantire l’esatta osservanza della presente ordinanza”. Nei giorni scorsi, a Taverna sono stati rilevati due casi di Covid-19. Solo una settimana fa un episodio simile era avvenuto a Verbania, dove una scuola superiore è stata costretta a sospendere le attività didattiche a causa della positività registrata da una delle insegnanti durante la sessione di esami per i candidati in arrivo dalle scuole private.

