Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 32.078 persone attualmente positive, 35.542 morti e 210.015 guariti, il bilancio della pandemia di Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 7 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a La Spezia: 44 positivi – Stanno aumentando con il passare delle ore i casi di positività legati al focolaio scoppiato a La Spezia. Nella città ligure, da domenica 23 agosto, si sta tentando di ricostruire una catena di contagi che inizialmente aveva fatto registrare 12 casi, ma che ha visto i numeri aumentare progressivamente nel corso dei giorni. C’è chi sostiene che tutto si sia originato da una festa a Carrara, a cui avrebbero partecipato persone poi tornate a La Spezia e risultate positive. In ogni caso, il tracciamento e i tamponi per ricostruire e bloccare la catena di contagi sono ancora in corso. E nella città ligure, visto l’aumento dei casi, è stato disposto l’obbligo di mascherina negli spazi aperti, nelle situazioni che prevedono rischi di assembramento, per tutte le 24 ore della giornata e non solo dalle 18 alle 6, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 32.078 (+884) persone attualmente positive, 35.542 (+8) morti e 210.015 (+405) guariti, per un totale di 277.634 (+1.297) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 32.078 attualmente positivi, 1.683 (+63) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 133 (+12) necessitano di terapia intensiva, mentre 30.262 (+809) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Coronavirus in Italia, ultime notizie – Speranza: “Documento con troppe ipotesi, Cts non volle allarmare” – “La secretazione è stata una scelta del Cts perché si trattava di un documento con ipotesi molto variegate, per non diffondere l’allarme per un verso ma anche perché il range di ipotesi al vaglio era molto ampio”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite della festa de Il Fatto Quotidiano. “Con quello studio si passava dal giorno alla notte, quindi scientificamente probabilmente non era solido. Abbiamo fatto della trasparenza un valore straordinario”, ha poi aggiunto Speranza.

Salvini: “Studio segreto sugli effetti del Covid, il governo chiarisca”. Il leader della della Lega, Matteo Salvini, chiede al governo di fare chiarezza sullo “studio segreto” che, all’inizio del 2020, prevedeva “elementi allarmanti” sulle conseguenze del Covid nel nostro paese e che non è stato diffuso dal premier Giuseppe Conte. Leggi la notizia completa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

