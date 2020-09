Berlusconi, Zangrillo: “Quadro clinico in miglioramento”

Coronavirus, Zangrillo: “Condizioni di Berlusconi in miglioramento”

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 2 settembre, sono in miglioramento: lo afferma Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ospedale in quale è ricoverato l’ex premier, e medico di fiducia del Cavaliere. “Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi” ha affermato Zangrillo, che già nella mattinata di lunedì 7 settembre aveva dichiarato ai giornalisti che il leader di Forza Italia sta “reagendo in modo ottimale alle cure”.

“Questo non vuol dire cantare vittoria dato il paziente appartiene alla categoria definita più fragile” aveva aggiunto il medico. Secondo quanto trapela, infatti, per dichiarare l’ex premier fuori pericolo saranno decisivi i prossimi tre giorni per capire quale sarà il decorso della polmonite bilaterale che ha colpito Berlusconi dopo la positività al Covid-19. Nel frattempo anche la figlia Marina è stata contagiata dal Coronavirus: ad annunciarlo è stata lei stessa in un comunicato in cui ha sottolineato di stare bene. Oltre a Marina, anche altri due figli di Berlusconi, Barbara e Luigi, sono risultati positivi al tampone e si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

