Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 7 settembre 2020.

È di 32.993 (+915) persone attualmente positive, 35.553 (+12) morti e 210.238 (+223) guariti, per un totale di 278.784 (+1.108) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 32.993 attualmente positivi, 1.719 (+36) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 142 (+9) necessitano di terapia intensiva, mentre 31.132 (+870) si trovano in isolamento domiciliare. Calano anche oggi i nuovi casi (1.108 contro i 1.297 di ieri), ma il dato è influenzato, come accade sempre dopo il weekend, dal numero più basso dei tamponi: oggi, infatti, sono stati effettuati 52.553 test a fronte dei 76.856 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di casi è la Campania con 208 nuovi contagi, seguita dal Lazio con 159 casi, dall’Emilia-Romagna con 132 e dalla Lombardia con 109 nuovi contagi.

