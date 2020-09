Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha contagiato finora 27 milioni di persone, provocando 880mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 7 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – In Francia altri 7.701 casi di contagio – La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 7.701 casi di Coronavirus. Un numero che resta alto, anche se in calo rispetto alle 8.550 infezioni accertate il giorno precedente. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 30.701.

Ore 06.00 – Israele, coprifuoco notturno in 40 città – Israele, considerato un esempio nella lotta al Coronavirus all’inizio della pandemia, affronta ora un ritorno di casi di contagio che ha costretto le autorità ad imporre un coprifuoco notturno in circa 40 città con i più alti livelli di contagio, così come la chiusura della maggior parte delle loro scuole e una limitazione degli assembramenti a partire da domani, lunedì. “So che queste restrizioni non sono facili da sopportare, ma nella situazione attuale non c’è modo di evitarle”, ha ammesso in una nota il premier Benjamin Netanyahu, senza specificare la durata delle nuove misure. Il Paese ha superato la barriera dei 1.000 morti in questo fine settimana, triplicando così il numero di vittime durante i mesi estivi, che sono stati caratterizzati anche da manifestazioni contro la gestione della crisi sanitaria ed economica da parte di Netanyahu.

Australia, lockdown prorogato per due settimane – L’Australia ha prorogato il lockdown per altre due settimane a causa dell’emergenza Covid, a causa del numero di nuove infezioni giornaliere ritenuto ancora molto alto. Daniel Andrews, premier dello stato di Victoria, ha dichiarato che le restrizioni saranno in vigore fino al 28 settembre, e ha previsto poi un graduale allentamento. Lo stato di Victoria conta il 90 per cento dei 753 morti in Australia.

Coronavirus, ultime notizie – Bruxelles: polizia disperde raduno anti-mascherine – La polizia ha disperso qualche centinaio di persone che manifestavano a Bruxelles contro le misure anti-Covid, convocati a partire dalla pagina Facebook del movimento Folievirus, lo stesso che aveva già organizzato una protesta lo scorso 16 agosto. I manifestanti, secondo le forze dell’ordine della capitale belga, non rispettavano le distanze e quasi nessuno indossava la mascherina, violando le norme contro la diffusione del virus: per questa ragione il raduno, al quale partecipavano fra le 300 e le 400 persone, è stato disperso e alcuni degli intervenuti sono stati identificati, ma non ci sono stati arresti.

In Francia altri 8.550 nelle ultime 24 ore – L’epidemia di coronavirus continua a riprendere terreno in Francia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.550 nuovi casi di contagio. E’ quanto risulta dai dati del ministero della Salute. Il giorno prima era stato raggiunto il record di 8.975 casi in 24 ore

