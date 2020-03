Coronavirus, Roma incredibile deserta: sembra un borgo abbandonato. Le foto

Coronavirus Roma foto. Guardate queste foto: sono state scattate oggi, sabato 14 marzo 2020, alle 10:30 del mattino, nel pieno centro storico di Roma. Una capitale che sembra irriconoscibile. In alcuni scatti sembra un borgo di campagna abbandonato, a causa delle misure restrittive per evitare il contagio dal Coronavirus. Credit immagini: Ludovica Gambino

Coronavirus Roma foto. Roma, giovedì 12 marzo 2020, ore 11:59. Siamo nel centro della città, precisamente in via Frattina, a pochi passi da Piazza di Spagna e da Via del Corso, e la strada è deserta. Questo è l’effetto dell’emergenza Coronavirus, anche a Roma si rispettano le nuove direttive del governo: uscire il meno possibile, soltanto per pura necessità. Ed è così che Roma, silenziosa e vuota, cerca di sconfiggere il Coronavirus.

