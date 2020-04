Coronavirus, l’Oms contro Ricciardi: “Le sue opinioni non ci rappresentano”

Nella grande polemica che ieri ha visto come protagonista Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Coronavirus è intervenuta anche l’Oms, che ha voluto chiarire quello che è il ruolo del medico all’interno dell’Organizzazione. “Walter Ricciardi – si legge in una nota dell’Oms – non rappresenta l’Organizzazione, ma il governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”. Di conseguenza, le opinioni del professore “non rappresentano necessariamente il punto di vista e/o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

La precisazione dell’Oms si è resa necessaria dopo che Ricciardi è finito nella bufera per aver condiviso su Twitter un video nel quale il fantoccio di Donald Trump viene preso a pugni da alcune persone, con tanto di didascalia “Beloved”. Un inequivocabile segno di approvazione per il contenuto del filmato a cui Ricciardi non ha potuto porre rimedio, neanche eliminando il suddetto tweet. Così, mentre dall’opposizione arrivavano a gran voce richieste delle sue dimissioni dal Comitato tecnico scientifico, è arrivato anche l’intervento dell’Oms.

Una precisazione in questo senso era arrivata anche da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, che a Rainews24 ha dichiarato: “Il mio collega Walter Ricciardi non è dell’Oms, è il rappresentante italiano presso il board dell’Oms. Non ha niente a che fare con l’organizzazione. È un supercampione della sanità pubblica nazionale, ma non parla a nome dell’Agenzia”.

