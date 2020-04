Coronavirus: Ricciardi (Oms) pubblica un video in cui Trump viene preso a pugni

È polemica per un post in cui Walter Ricciardi, rappresentate italiano nel comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Sanità per l’emergenza Coronavirus, ha condiviso un video nel quale il fantoccio di Donald Trump viene preso a pugni da alcune persone. Ricciardi ha postato il filmato, condiviso originariamente dal regista statunitense Michael Moore, scrivendo la seguente didascalia: “Beloved”, la cui traduzione letterale sta per “amato”. In molti hanno pensato che la decisione di condividere il filmato sul proprio profilo Twitter, rappresentasse da parte di Ricciardi una sorta di risposta provocatoria al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nei giorni scorsi ha attaccato più volte l’Organizzazione Mondiale della Sanità accusandola di essere troppo filo-cinese e di aver gestito male l’epidemia di Coronavirus e annunciando il taglio dei fondi da parte degli Usa.

La provocazione di Ricciardi, se così si può chiamare, non è passata inosservata in Italia con Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Segretario della Vigilanza Rai, che ha commentato: “Ricciardi è ormai fuori controllo e questi suoi post non sono certo un’eccezione, a meno che il suo profilo non sia stato hackerato come quello dell’Inps. Conte lo cacci e Di Maio chieda scusa agli Stati Uniti”. Poco dopo, Ricciardi è tornato sui suoi passi scrivendo: “Questo retweet è sbagliato. Il senso era ‘guardate quanto è amato’ (beloved). Ma nessun messaggio equivoco può essere dato su gesti violenti anche se verso un pupazzo. Procedo a cancellarlo”.

