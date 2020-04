Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia sono 108.257 le persone positive al Coronavirus, epidemia che al momento ha procurato 23.660 vittime. Il bollettino della Protezione Civile diffuso ieri continua, comunque, a fornire segnali di miglioramento di questa emergenza sanitaria, dato che prosegue la riduzione del numero di persone ricoverate in terapia intensiva. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, lunedì 20 aprile 2020:

Ore 07.00 – Salvini: “Di Battista vuole affidarci alla Cina” – “Oggi Di Battista ha detto ‘affidiamoci alla Cina’. Io non mi fido di quella che non è una democrazia. Il virus arriva da là, non so se in maniera fortuita o per altre maniere, e guarda caso l’economia cinese è l’unica che crescerà quest’anno”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a ‘Non e’ l’Arena’. “Non mi faccio dettare le condizioni” dalla Germania, ha poi aggiunto, “non voglio indebitare mio figlio con Pechino o Berlino”.

ore 06.30 – Di Maio: “Presto altri miliardi a famiglie e imprese” – “Come governo, stiamo per approvare un nuovo decreto che stanzierà altri miliardi per aiutare famiglie, imprese e lavoratori. Vi chiedo di non mollare e di non perdere la speranza”. E’ quanto si legge in un “post” del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook. “Vi leggo, so bene che il momento è duro. Questa pandemia ci sta facendo soffrire, sta facendo soffrire tutto il mondo e non può certo essere una colpa dell’Italia. È quel che stiamo dicendo con forza ai tavoli europei. Stiamo facendo il massimo per preservare il lavoro degli italiani e per dare alle imprese gli strumenti per poter ripartire. Ma serve prudenza, bisogna evitare una nuova ondata, bisogna evitare di vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora”. Il messaggio si chiude così: “Resistere e reagire, sono queste le parole chiave. Supereremo anche questa crisi, ve lo assicuro”.

Ore 06.00 – Presidente Figc Gravina: “Fermare il campionato sarebbe un disastro” – “Fermarsi oggi sarebbe un disastro. Se il calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo, sul settore ma anche sul Paese, visto che movimentiamo circa cinque miliardi”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a ‘Che tempo che fa’. Un eventuale stop dei campionati di calcio? “E’ una responsabilita’ che lascio al governo. Potete immaginare il dramma che sto vivendo – ha detto il presidente della Figc – nel dover reggere quasi in modo isolato questa battaglia di far riprendere il mondo del calcio. Ma io non posso essere il becchino del calcio italiano”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione Civile – È di 108.257 (+486) persone attualmente positive, 23.660 decessi (+433) e 47.055 guariti (+2.128), per un totale di 178.972 casi (+3.047), il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Il bollettino della Protezione Civile.

Nel Lazio ieri il dato più basso da un mese – Ieri nel Lazio sono stati registrati 87 casi di positività al Coronavirus. Si tratta del dato più basso da un mese a questa parte ed è, come afferma l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, “la prima volta che scendiamo sotto i 100 casi giornalieri dal 19 marzo scorso”.

Papa, non abbandonare chi è rimasto indietro – “La misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro”. Così Papa Francesco nell’omelia durante la messa celebrata nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, nel ventesimo anniversario della canonizzazione di suor Faustina Kowalska e dell’istituzione della Domenica della Divina Misericordia.

Coronavirus in Italia, Brusaferro (Iss): non dovremo avere più orari di punta – “La parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars-CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno”. Lo ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità in una intervista al Corrire della sera.

Conte, ripresa ragionevolmente il 4/5 – “I rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio, a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato, che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione”. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook.

