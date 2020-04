Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito tutto il mondo. Ad oggi sono più di 150 mila le vittime in tutto il pianeta, di cui due terzi in Europa (oltre 100 mila). Ad avere il bilancio più alto gli Stati Uniti. Tanti contagi anche in Spagna. Secondo quanto stimato dall’Oms, sono stati registrati più di 2 milioni di contagi in 193 Paesi e territori. In fase di allargamento è l’epidemia in Russia, con il presidente Vladimir Putin che si è detto preoccupato dai crescenti numeri di contagi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, lunedì 20 aprile 2020:

Ore 07.00 – Afghanistan: contagiato lo staff del palazzo del presidente, Ghani isolato – Almeno una quarantina di membri dello staff del palazzo presidenziale a Kabul sono risultati positivi al Covid-19. Il presidente Ashraf Ghani si è dunque isolato e adesso partecipa agli eventi in videoconferenza. Per ora, sembra escluso che Ghani stesso si sia contagiato ma non si sa neppure se sia stato sottoposto al test. In ogni caso la gran parte delle persone contagiate lavora nell’ala amministrativa dell’ufficio presidenziale, nel consiglio di sicurezza nazionale e nell’ufficio del capo di gabinetto di Ghani. Il presidente, che ha 70 anni e ha subito una gastrectomia per un cancro alcuni anni fa, è apparso in un post su Twitter giovedì scorso mentre presiedeva una riunione del governo in videoconferenza, dopodiché l’account ha mostrato foto del presidente che incontrava funzionari di persona anche se a distanza.

In ogni caso il flusso di persone al palazzo è stato ridotto e i visitatori vengono disinfettati con lo spray, dalla testa ai piedi, e al controllo della temperatura all’ingresso. Secondo una fonte del servizio sanitario che ha parlato alla Reuters, il virus è arrivato negli uffici del presidente attraverso “un documento contaminato”. Ma per quel che si sa il virus non si attacca sulla carta. E’ vero però che il presidente ha una vera e propria passione per la lettura: trascorre la gran parte delle sue serate proprio sui documenti del governo nella sua residenza e spesso riscrive i documenti del governo se non gli piacciono. Finora l’Afghanistan ha registrato neppure un migliaio di casi ma probabilmente i numeri sono sottostimati anche perché finora sono stati realizzati appena 7 mila test.

Ore 06.30 – Canada: il contagio rallenta. Trudeau: “Continuiamo con il lockdown” – Rallenta in Canada il ritmo dei contagi e quello delle vittime, che hanno rispettivamente raggiunto 33.922 e 1.506. Per la prima volta dall’inizio della crisi, il primo ministro Justin Trudeau si è mostrato ottimista: l’andamento, ha detto, è “nella direzione giusta”. Ma se le misure di contenimento “stanno funzionando – ha aggiunto – dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo”.

Oltre 100mila morti in Europa – Hanno superato quota 100mila i decessi registrati ufficialmente per Covid-19. Lo rivelano i dati aggiornati della Johns Hopkins University, che segue l’evolvere della pandemia dall’inizio della crisi. Per la precisione, nei Paesi europei, esclusa la Russia, sono 100.316 i decessi registrati. L’Italia mantiene ancora il primato con 23.227 morti, seguita dalla Spagna con 20.453 decessi.

Gb: Bors Jonhson sotto accusa, pensava a Brexit non a virus – La salute del premier britannico Boris Johnson continua a migliorare, ma adesso è la salute politica del suo governo che è a rischio. A Londra, il governo è nell’occhio del ciclone, ‘government under fire’ come scrivono diversi quotidiani: un’inchiesta del Sunday Times ha infatti rivelato che Boris Johnson avrebbe saltato ben cinque riunioni sul Coronavirus convocate dalla ‘task force’ Cobra durante le settimane precedenti all’esplosione della pandemia in Gran Bretagna. L’inquilino di Downing Street è accusato di aver trascurato il suo ruolo nella gestione iniziale dell’epidemia, perché ossessionato dalla Brexit e delegando la sua leadership nei meeting con gli esperti. Gli stessi esperti che in quel periodo richiamavano l’urgenza di un’azione coordinata e immediata. E siccome la situazione dell’epidemia non migliora (secondo gli esperti, il Regno Unito è ancora nel pieno del picco di morti e contagi), adesso in molti si chiedono se il governo abbia fatto abbastanza.

Coronavirus, ultime notizie: la nave saudita Bahri attracca a Genova con a bordo carri armati – Tutti chiusi a casa. Fabbriche chiuse. Porti chiusi. Responsabilità. Sicurezza e Salute. Le parole d’ordine che rimbalzano dappertutto disegnano un mondo completamente concentrato sulla pandemia e intento a risolvere la conseguente enorme crisi sanitaria e intanto accade che per il porto di Genova, intanto, arrivi una nave della flotta saudita Bahri con a bordo armi e carri armati. Direzione: Medio Oriente (Il commento di Giulio Cavalli).

L’influencer Sahar Tabar contrae il Coronavirus in prigione – Sahar Tabar (vero nome Fatemeh Khishvand), star dei social network nota per i suoi tentativi di voler assomigliare ad Angelina Jolie, ha contratto il Covid-19. A renderlo noto sono stati i suoi avvocati aggiungendo anche che alla loro assistita è stato applicato un ventilatore per aiutare la donna nella respirazione (qui la notizia completa).

Negli Usa 33.400 casi e ​1.849 morti in un giorno – Negli Stati Uniti la pandemia di Covid-19 continua a mietere vittime e a battere drammatici record: in un solo giorno stati segnalati oltre 33.400 nuovi contagi e almeno 1.849 morti. Il bilancio totale è ora di 33.494 decessi e oltre 735 mila contagi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. ​Texas e Vermont consentiranno ad alcune attività economiche di riaprire lunedì con certe precauzioni. Lo ha annunciato Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul Coronavirus.

