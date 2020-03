Per il Coronavirus al momento non esiste un farmaco. Ma i medici di Napoli da qualche giorno stanno sperimentando una cura che, pur non essendo specifica per il Covid-19, può aiutare i pazienti malati a superare il momento della terapia intensiva. Si chiama Tocilizumab ed è un medicinale che viene utilizzato solitamente per limitare gli effetti collaterali provocati da alcuni farmaci immunoterapici.

Il dottor Paolo Ascierto è il direttore dell’Immunoterapia Oncologica dell’ospedale “Pascale” di Napoli e ha raccontato a Fanpage: “Lo abbiamo provato su un paziente in terapia intensiva e un altro paziente in divisione ebbene in appena 24 ore abbiamo avuto ottimi risultati tanto che oggi valutiamo di stubare il paziente in terapia intensiva. Visiti i risultati iniziamo immediatamente l’uso sperimentale su altri due pazienti affetti da Coronavirus”.

Questo farmaco neutralizza l’interleuchina 6, la proteina che è il principale vettore dell’infiammazione polmonare prodotta dal Coronavirus, questo permette di far recuperare al paziente le sue capacità respiratoria in 24/48 ore, sono risultati molto importanti. Il Tocilizumab agisce quinti sugli effetti della malattia e non sulla malattia stessa, ma producendo un miglioramento delle capacità respiratorie permette la possibilità di uscire dalla terapia intensiva e di avviarsi ad un percorso di fuoriuscita dalla malattia.

I buoni risultati registrati a Pechino e la collaborazione dei medici cinesi con l’Azienda ospedaliera dei Colli e l’Istituto dei tumori di Napoli hanno fatto sì che il farmaco venisse sperimentato anche nel nostro Paese. In Cina infatti il farmaco è stato sperimentato su 21 pazienti con risultati ottimi su 20 di loro.

