“Ti amo così tanto che ho deciso di starti lontana”: padre e figlia divisi dal Coronavirus

Coronavirus Milano, figlia resta lontana dal padre per non contagiarlo

Il Coronavirus ha congelato Milano, poi il nord, e adesso tutta Italia (Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). E mentre nel weekend migliaia di studenti si sono ammassati sui treni per tornare nelle loro città d’origine, c’è chi dà prova di responsabilità verso se stesso e verso i genitori. Katya Imbalzano è una maestra di matematica alle scuole elementari, originaria del sud, vive a Milano da qualche anno. Ha scritto una lettera al suo papà che vive in Calabria. Poche righe per spiegargli per quale motivo non lo raggiungerà.

Coronavirus in Italia, la lettera

“Caro papà – si legge – In queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ho fatto. Non pensare che non ti ami… Ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie, e va bene così. Ti amo a distanza”. Poi Kathya lancia l’hashtag che potrebbe essere una speranza per tutti: “Ci riabbracceremo presto”.