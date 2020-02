Coronavirus, la mascherina “luxury” è firmata Fendi e il prezzo è esorbitante

Era in vendita fino a qualche giorno fa sul sito ufficiale di Luisa Via Roma, portale multibrand per lo shopping online con sede a Firenze ma attualmente è sold out: si tratta della mascherina firmata Fendi.

Il prodotto, segnalato da Dagospia, è stato messo in vendita con un costo di 190 euro: la mascherina è completamente ricoperta dal celebre logo della casa di moda e, pur non essendo presente tra gli accessori in vendita sul sito ufficiale di Fendi, è rimasta per qualche giorno acquistabile, nella collezione uomo, su Luisa Via Roma.

E, con la corsa all’acquisto di queste mascherine protettive in piena emergenza coronavirus, la sede di Firenze del negozio multibrand ha confermato di aver esaurito il prodotto non solo per la vendita online: anche lo store ha fatto il tutto esaurito.

FLASH! ‘COME LA VOGLIAMO CHIAMARE LA MASCHERINA GRIFFATA FENDI DA 190 EURO? VA BENE VAFFA CHIC?’ https://t.co/AwP4rfLa5c pic.twitter.com/CXbp3XTgTe — Dagospia (@_DAGOSPIA_) February 23, 2020

Le mascherine protettive comunque, come spiegato dall’Oms, sono uno strumento utile per chi si trova a contatto con i contagiati dal Covid-19 o per questi ultimi al fine di contenere la diffusione dell’epidemia. Inoltre, per essere realmente efficacie, la mascherina deve essere di tipo Ffp2 e Ffp3, le quali presentano dei filtri capaci di schermare le vie respiratorie.

