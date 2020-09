Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 33.789 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 280.153 cittadini provocando 35.563 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Candidato sindaco di Sorrento positivo, isolati gli altri tre – Uno dei candidati a sindaco di Sorrento, Marco Fiorentino, è risultato positivo al Covid-19. Gli altri tre candidati, Massimo Coppola, Mario Gargiulo e Francesco Gargiulo, che con lui nei giorni scorsi avevano partecipato a un confronto pubblico, sono in isolamento domiciliare su indicazione del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud in attesa dei tamponi. A renderlo noto è il sindaco uscente di Sorrento, Giuseppe Cuomo. “A loro – dice – l’augurio che tutto possa risolversi per il meglio”.

Ore 06.30 – Dl Covid: Mattarella ha firmato il decreto – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’.

Ore 06.00 – Speranza: “Faremo anche più di 100 mila tamponi” – “Già riusciamo a fare più di 100mila tamponi al giorno e aumenteremo in maniera significativa nelle prossime settimane”: lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Di Martedì su La 7.

Moda: al via Milano Unica, prima Fiera in Italia nel post-Covid – Si è aperta ieri, a Fieramilano Rho, la 31esima edizione di Milano Unica, dove 207 aziende espositrici, di cui 171 italiane e 36 straniere, presentano le collezioni di tessuti e accessori dell’alto di gamma per uomo, donna e bambino A/I 2021. Significative le presenze di espositori dei maggiori distretti tessili italiani: 34 pratesi, 29 comaschi, 27 biellesi e vercellesi, 19 varesini, 9 milanesi, 9 bergamaschi e 7 modenesi, mentre le presenze straniere sono guidate da: 10 francesi, 9 portoghesi e 5 inglesi.

Focolaio in azienda a Polignano, 78 positivi – Sono in corso accertamenti su un focolaio di Coronavirus in un’azienda di Polignano a Mare, dopo il caso di un’operaia risultata positiva. Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha attivato le procedure di sorveglianza epidemiologica a seguito del primo caso positivo al Sars – Cov- 2 riscontrato su un dipendente dello stabilimento, sono stati eseguiti 159 tamponi, dai quali è emersa la positività di 78 soggetti. Prevista l’esecuzione di altri tamponi, sulla base di un protocollo operativo che tiene conto della stratificazione del rischio, in parallelo alla attività di sorveglianza sui contatti stretti dei positivi finora accertati. Il sindaco di Polignano Domenico Vitto in questi giorni aveva disposto la chiusura degli uffici dopo un caso di positività. “Non sappiamo ancora quanti di questi positivi vivono a Polignano, ma è evidente che la situazione è delicata come non mai”, ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

Veneto, al via sperimentazione vaccino su volontari – È iniziata ieri in Veneto, al policlinico di Borgo Roma a Verona la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus. Il vaccino è stato somministrato a un gruppo di sei volontari sotto la supervisione del dottor Stefano Milleri, direttore del Centro ricerce cliniche. Si tratta del vaccino prodotto e brevettato dalla società ReiThera di Roma per cui sono già iniziate le sperimentazioni all’Istituto Spallanzani di Roma.

Cagliari, misure prorogate al 30 settembre – A Cagliari sono prorogate al 30 settembre le misure anti-Covid disposte dal sindaco Paolo Truzzu. Lo prevede l’ultima ordinanza, la numero 47, firmata ieri dal primo cittadino, che si riserva ulteriori provvedimenti a seconda dell’andamento dell’epidemia e di eventuali modifiche normative a livello nazionale e regionale. Per i trasgressori sono previste sanzioni fra i 400 e i 1000 euro.

Mattarella: “Pandemia ha allargato divario sociale” – “La chiusura delle scuole e, nei Paesi dove è stato possibile, l’utilizzo delle tecnologie informatiche per la didattica a distanza, hanno inciso sull’apprendimento e sui programmi di formazione. Pur fra grandi difficoltà, e con il concorso degli insegnanti, i periodi di forzata permanenza a casa sono stati per tanti studenti ragione di accelerazione dell’utilizzo degli strumenti digitali. La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale, rimarcando le difficoltà dei più vulnerabili. Il tema del divario non riguarda soltanto la scuola, né soltanto i giovani”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione.

Focolaio all’ospedale Cardarelli di Napoli: 36 positivi – Aumentano i positivi al Covid all’ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta in particolare di 6 sanitari e 30 pazienti, tutti ricoverati per patologie differenti rispetto al Coronavirus, e che in ospedale hanno contratto l’infezione. Come riporta Il Mattino, tra questi figurano “sette casi positivi, registrati ieri nel pronto soccorso a cui si aggiungono altri cinque accertati oggi e sette positivi nel reparto di Medicina d’Urgenza. Due casi positivi in Medicina 2, uno in Medicina 3, uno in Medicina 1 e ancora un caso in Chirurgia Vascolare, uno in Chirurgia 1, uno al Centro GrandI Ustionati e quattro casi in Ortopedia”.

Conte, orgoglioso senso responsabilità italiani – “Non nego che siano stati giorni molto difficili, tragici. Però rivendico con orgoglio di aver potuto contare, anche negli istanti più drammatici, sul senso di responsabilità dei miei concittadini. Se oggi l’Italia è vista come un punto di riferimento nella lotta internazionale a questo virus, è soprattutto merito loro”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista al quotidiano libanese L’Orient Le Jour.

