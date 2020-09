Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 9 settembre 2020.

È di 34.734 (+945) persone attualmente positive, 35.577 (+14) morti e 211.272 (+471) guariti, per un totale di 281.583 (+1.434) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 34.734 attualmente positivi, 1.778 (+18) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 150 (+7) necessitano di terapia intensiva, mentre 32.806 (+920) si trovano in isolamento domiciliare. Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus: oggi, infatti, si registrano 1.434 nuovi contagi a fronte dei 1.370 registrati ieri. Aumenta leggermente il numero dei tamponi effettuati: oggi, infatti, sono stati realizzati 95.990 test a fronte dei 92.403 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 218 nuovi casi, seguita dalla Campania con 203 nuovi contagi, Lazio con 175 e Piemonte ed Emilia-Romagna, rispettivamente con 112 e 110 nuovi contagi.

