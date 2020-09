Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora oltre 27 milioni di persone, provocando più di 890mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – AstraZeneca sospende i test sul vaccino: “Reazione anomala” – Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al programma. Il gruppo, associato all’Univerità di Oxford, ha fatto sapere che il protocollo è scattato di fronte a una potenziale reazione avversa e che è stata dunque decisa autonomamente la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia: altri 6.544 casi di coronavirus e 39 morti. Castex negativo al tampone Covid-19 – Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati altri 6.544 casi di coronavirus portando il totale a 335.524. Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che ci sono stati altri 39 decessi per complessivi 30.764 morti. Il premier francese Jean Castex intanto è risultato negativo al tampone per il Covid-19 al quale è stato sottoposto per aver avuto contatti sabato scorso con il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, risultato positivo al Coronavirus.

Regno Unito: “Salvate i teatri”, l’appello di Lloyd Webber – Nel Regno Unito la pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova i teatri che rischiano il tracollo in caso di mancata riapertura a pieno regime. A lanciare l’allarme sul futuro dei teatri è Sir Andrew Lloyd Webber, compositore e autore di musical dal successo planetario, quali Jesus Christ Superstar, Evita, Cats e il Fantasma dell’Opera. In un intervento ad una commissione parlamentare l’artista di fama mondiale ha chiesto al governo di comunicare la data di riapertura definitiva dei teatri e senza distanziamento sociale. La società creata da Lloyd Weber, la Really Useful Group, è uno dei più importanti operatori teatrali a Londra.

Turchia: numeri Covid in ascesa. Aumentano i contagi, 52 morti – Sono ben 1.721 i nuovi casi di Coronavirus in Turchia, con 52 morti nelle ultime 24 ore. Ad aggiornare il bilancio è stato il ministro della Salute, Fahrettin Koca: numeri in costante ascesa, con i contagi al secondo giorno consecutivo sopra quota 1.700 e la crescita nel numero dei morti che preoccupa dopo essere tornata stabilmente al di sopra dei 50 decessi giornalieri. Appena sotto quota 8 milioni il numero totale di tamponi, 283 il numero totale dei casi (con 253 mila guariti), mentre e’ giunto a quota 6.782 il numero dei decessi da marzo a ieri. Tra i casi attivi sono più di 1.100 i malati in condizioni gravi: dati che riportano il Paese alla prima metà di Maggio, quando però la curva scendeva, a differenza di quest’ultimo mese, quando ha ripreso a salire.

Brasile: Lula, per Bolsonaro Covid è “arma distruzione massa” – In piena pandemia di Covid-19, che fa del Brasile il terzo Paese più colpito al mondo, arriva un duro ‘J’accuse’ dell’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva al suo omologo di estrema destra Jair Bolsonaro, in carica da gennaio 2019. “Ha fatto del coronavirus un’arma di distruzione di massa in Brasile, che attraversa uno dei peggior periodi della sua storia”, ha detto l’ex popolare capo di Stato di sinistra, in carica dal 2003 al 2010, in un video diffuso sui social ampiamente condiviso. “Sì, sarebbe stato possibile evitare così tanti morti. Siamo nelle mani di un governo per il quale la vita non ha alcun valore e che banalizza la morte. Un governo insensibile, irresponsabile e incompetente che non ha rispettato i consigli dell’Oms” ha denunciato il 74enne Lula, in attesa dell’appello alla condanna a 9 anni di carcere per corruzione, in parte scontata tra il 2018 e il 2019.

Case farmaceutiche Usa: “Vaccino solo quando sicuro” – Nove case farmaceutiche americane hanno sottoscritto un documento congiunto per rassicurare gli americani che il vaccino anti-Covid verrà distribuito solo quando “sarà sicuro e efficace”. “Vogliamo rendere chiaro – scrivono – che lo sviluppo del vaccino segue i più alti standard etici e principi scientifici. La salute dei cittadini resterà sempre la nostra priorità massima”. Le case farmaceutiche spiegano che non chiederanno il via libera all’agenzia federale dei farmaci fino a che non saranno certe le garanzie per i cittadini. Il documento porta la firma di AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck-Msd, Moderna, Novavax, Pfizer e Sanofi. La precisazione arriva dopo l’annuncio del presidente Donald Trump dell’arrivo del vaccino prima delle elezioni presidenziali e le accuse dello sfidante, il democratico Joe Biden, che ha sollevato il dubbio che il siero non possa essere sicuro per i cittadini.

In Egitto oltre 100 mila casi e 5500 morti – Si aggrava il bilancio della pandemia di Covid-19 in Egitto, che ha superato la soglia dei 100 mila casi. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, precisando che dal primo caso, registrato lo scorso 14 febbraio, i contagi sono stati almeno 100.041, di cui 5541 vittime e 79.008 guariti. L’Egitto è uno dei 54 Stati africani maggiormente colpiti dal coronavirus, ma a guidare la classifica è ancora il Sudafrica, con oltre 639 contagi. In Egitto, che conta circa 100 milioni di abitanti, dallo scorso primo luglio il governo ha autorizzato la riapertura parziale di moschee, chiese, locali e siti culturali. Il coprifuoco è stato annullato e gli aeroporti sono tornati operativi. Ora esperti medici locali temono l’arrivo di una seconda ondata di contagi da Covid-19.

Ungheria, vietato entrare e uscire dalle case di cura – Vietato entrare ed uscire dalle case di cura e dagli ospizi per anziani: la misura draconiana è stata decisa dal governo ungherese, tra le altre, per contrastare il forte aumento dei contagi da Coronavirus. Come comunicato dal ministero per le Risorse umane sul suo sito web, il provvedimento è entrato in vigore lunedì scorso, quando nel Paese sono stati registrati 567 nuovi contagi. In Ungheria il virus è tornato a crescere a partire degli ultimi giorni di agosto, mentre durante l’estate le infezioni su base giornaliera erano rimaste nell’ordine delle decine. Nella prima fase della pandemia, gli ospizi e le case di cura per anziani erano state particolarmente colpite in Ungheria. Fino al 27 agosto sono state 142 le vittime da Covid-19 in queste strutture.

Francia, quarantena ridotta da 14 a 7 giorni – La quarantena per le persone risultate positive al Covid-19 in Francia sarà ridotta da 14 a 7 giorni. Il consiglio scientifico francese ha dato il via libera alla misura, che sarà presa in modo formale venerdì, in occasione del consiglio Difesa. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute francese, Olivier Ve’ran ai microfoni dell’emittente radiofonica France Inter. Secondo gli esperti, “siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone”, ha spiegato Ve’ran. “In seguito la contagiosità diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole”.

Nuovo record contagi in Israele, verso coprifuoco – Israele ha toccato un nuovo record di infezioni da Covid-19, con 3.392 casi positivi, mentre si attende ancora di sapere per quali zone del paese sarà deciso un nuovo “coprifuoco” notturno. La stampa locale riporta indiscrezioni secondo cui l’elenco finale non conterrà le 40 città con i più alti tassi di infezione, come annunciato in precedenza e che il piano potrebbe anche saltare in seguito alle pressioni di varie comunità e in particolare degli ultraortodossi.

Cina, Xi: “Successo Pcc in lotta a Covid-19, popolo cinese unito” – Il presidente cinese, Xi Jinping, ha difeso il ruolo del Partito Comunista Cinese e l’unità del popolo cinese nella lotta contro il nuovo Coronavirus, in un lungo discorso pronunciato alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tian’anmen. “I risultati raggiunti contro il Covid-19 testimoniano il successo del Partito Comunista Cinese e del sistema socialista cinese e dimostrano l’unità e la solidarietà del partito e del popolo”, ha scandito Xi in un passaggio del discorso pronunciato durante una cerimonia di premiazione delle persone che sono state in prima linea nell’emergenza sanitaria, tra cui lo pneumologo Zhong Nanshan.

Leggi anche: 1. Passeggero si rifiuta di indossare la mascherina: il poliziotto usa lo spray al peperoncino | VIDEO / 2. Covid, professoressa muore in diretta Zoom davanti agli studenti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Michelle Obama: "Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra" Bielorussia, l'oppositrice Kolesnikova arrestata al confine con l’Ucraina Lukashenko ammette: "Forse ho governato per troppo tempo"