Passeggero si rifiuta di indossare la mascherina: il poliziotto usa lo spray al peperoncino | VIDEO

Passeggero si rifiuta di indossare la mascherina: poliziotto usa lo spray peperoncino

È diventato virale sui social un video che mostra un poliziotto inglese mentre usa lo spray al peperoncino per bloccare il passeggero di un treno, il quale si era rifiutato di indossare la mascherina. La vicenda è avvenuta a bordo di un vagone della Wirral line, in quel momento fermo nella stazione di Liverpool Lime Street. Come si può vedere nel filmato, il poliziotto si avvicina al passeggero per chiedergli di indossare una protezione che copra bocca e naso. L’uomo, tuttavia, si rifiuta di obbedirgli. Nasce, così, una discussione, che ben presto si trasforma in una vera e propria colluttazione durante la quale il poliziotto utilizza lo spray al peperoncino per cercare di immobilizzare il passeggero, che viene successivamente ammanettato. “Lei per legge non è autorizzato a toccarmi. Non sono obbligato a mettere la mascherina per via delle mie condizioni di salute” afferma l’uomo, che poi viene arrestato e portato via da altri agenti, nel frattempo chiamati via radio dal poliziotto.

Leggi anche: 1. Usa, 17enne accusa forti dolori al petto: i medici gli trovano un ago conficcato nel cuore / 2. Professoressa confessa di aver finto per anni di essere nera: “Ho costruito la mia vita su una bugia” / 3. A Tel Aviv piove cannabis dal cielo: la folla accorre per recuperarla | VIDEO

Potrebbero interessarti Elezioni Usa 2020: endorsement della nipote di Bin Laden per Trump Regno Unito, scontri nella notte a Birmingham: un morto e 7 feriti Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Sanofi, vaccino per Europa e Usa a meno di 10 euro