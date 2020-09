Covid, professoressa muore in diretta Zoom davanti agli studenti

Covid, la professoressa muore davanti agli studenti in diretta su Zoom

Paola de Simone, professoressa argentina di origini italiane, è morta a 46 anni davanti alla sua classe di studenti in diretta su Zoom. La professoressa insegnava all’Universidad Argentina de la Empresa (EAU) e aveva contratto il Coronavirus. Durante la lezione su Zoom, la donna è collassata sotto lo sguardo sconvolto degli studenti. Come spiega un quotidiano locale, la donna avrebbe subito un evento cardiovascolare acuto. Poco prima di collassare, la professoressa aveva spiegato ai suoi alunni di essere malata e di avere difficoltà a tenere le lezioni. Gli studenti le avevano consigliato di riposarsi, ma poco dopo la donna è crollata. Uno degli studenti aveva persino registrato l’evento in diretta per poi diffondere il video sui social ma, su richiesta dei parenti, il materiale è stato poi eliminato.

Che fosse malata, Paola de Simone lo sapeva e l’aveva comunicato già qualche giorno fa via Twitter. “È molto complicato. Sono qui con il virus da più di quattro settimane e i sintomi non se ne vanno”, aveva scritto. Aveva insegnato per 15 anni presso l’ateneo argentino.

