Tik Tok, 15enne muore di overdose dopo aver partecipato alla Benadryl Challenge

Una challenge di Tik Tok torna a causare vittime tra i più giovani, e questa volta si è trattato di una 15enne di Oklahoma City: si chiama Benadryl Challenge , e chiede agli utenti di riprendersi mentre si assume il Benadryl, un farmaco antistaminico che si usa per le allergie. La sfida prevede che i partecipanti continuino a ingerire la medicina finché la sostanza inizia a provocare allucinazioni. Ma per Chloe Phillips, 15 anni, la challenge si è rivelata fatale: è morta ad Oklahoma City a causa di una overdose. Un dosaggio troppo alto di Benadryl, infatti, può danneggiare o fermare il sistema cardiocircolatorio.

È accaduto il 21 agosto, e la storia della giovane ragazza ha commosso tanti giovani utenti di TikTok. In un post cancellato subito dopo, la zia di Chloe ha scritto: “Bisogna che tutto questo si fermi. Non lasciate che muoiano altri ragazzini. Non voglio che altre famiglie passino ciò che stiamo passando noi”. Anche il centro medico della città, l’Oklahoma Center for Poison and Drug Information, ha lanciato l’allarme.

Leggi anche: 1. Tik Tok, l’app virale che fa concorrenza a Instagram: come funziona e perché sta avendo così tanto successo 2. Cosa è la Benadryl Challenge, la nuova folle sfida su Tik Tok che ha già ucciso