Cosa è la Benadryl Challenge, la nuova folle sfida su Tik Tok

Una nuova folle sfida social (in particolare su Tik Tok) ha causato la sua prima vittima. Si chiama Benadryl Challange e consiste nell’imbottirsi del farmaco antistaminico che porta il nome della pericolosissima competizione, filmarsi e mostrare gli effetti sul social network tanto in voga tra i più giovani.

Morta una ragazza di 15 anni

Una Challange che – secondo quanto riportato da diverse testate straniere – ha causato la morte di Chloe Phillips, 15 anni, che lo scorso 21 agosto ha perso la vita in seguito alla partecipazione a questa folle gara. Il Benadryl, assunto in dosi massicce, provoca allucinazioni e nel caso della ragazza sarebbe risultato fatale. A denunciare l’accaduto è stata la zia di Chloe. “Vi prego non lasciate che lo facciano i ragazzi… Non voglio vedere altre famiglie vivere quello che stiamo vivendo noi”, ha scritto in un post sui social.

Potrebbero interessarti Francia, Facebook ha bloccato il video della morte in diretta di Alain Cocq Brasile, chiede alla fidanzata di sposarlo: pochi minuti dopo muore annegato davanti ai suoi occhi Da Navalny a Skripal: come viene avvelenato un dissidente russo