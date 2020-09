Tenta di uccidere una mosca con una racchetta elettrica: la casa esplode per una fuga di gas

Tenta di uccidere una mosca con una racchetta elettrica, ma la casa esplode a causa di una fuga di gas: l’incredibile vicenda è avvenuta lo scorso 4 settembre in Francia. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Le Parisien, un 80enne di Parcoul-Chenaud, comune che si trova in Dordogna, stava cucinando quando è stato infastidito da una mosca. L’uomo, così, ha deciso di prendere la racchetta elettrica che si usa per uccidere gli insetti al fine di sbarazzarsi della mosca.

Tuttavia, l’uomo aveva i fornelli accesi e, così, la scintilla della racchetta unita al gas che si era diffuso nella stanza ha provocato un’esplosione, che ha completamente distrutto la cucina dell’uomo e danneggiato il tetto della casa. L’80enne ha fortunatamente riportato solamente un’ustione della mano ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Libourne. Una volta dimesso, verrà momentaneamente trasferito in un campeggio di Parcoul-Chenaud, in attesa che il tetto della sua abitazione venga riparato.

