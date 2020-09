Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 32.993 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 278.784 cittadini provocando 35.553 morti. Qui le ultime notizie sul Covid nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 8 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio all’ospedale Cardarelli di Napoli: 36 positivi – Aumentano i positivi al Covid all’ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta in particolare di 6 sanitari e 30 pazienti, tutti ricoverati per patologie differenti rispetto al Coronavirus, e che in ospedale hanno contratto l’infezione. Come riporta Il Mattino, tra questi figurano “sette casi positivi, registrati ieri nel pronto soccorso a cui si aggiungono altri cinque accertati oggi e sette positivi nel reparto di Medicina d’Urgenza. Due casi positivi in Medicina 2, uno in Medicina 3, uno in Medicina 1 e ancora un caso in Chirurgia Vascolare, uno in Chirurgia 1, uno al Centro GrandI Ustionati e quattro casi in Ortopedia”.

“I pazienti di cui è stata rilevata la positività erano giunti in ospedale per le patologie più svariate e asintomatici – spiega sempre al Mattino Alessandro Perrella, infettivologo dell’ospedale – grazie alle procedure di controllo degli accessi messe in atto dall’azienda ospedaliera, siamo in grado di conteggiare e circoscrivere i contagi, attuando prima il test sierologico e successivamente i tamponi. Siamo anche dotati dei tamponi rapidi che rilevano la presenza del Coronavirus entro 30 – 35 minuti dalla loro somministrazione e vengono utilizzati per i pazienti tempo-dipendenti ma per lo screening di largo uso il tampone naso faringeo che ci fornisce risposta entro 24-48 ore rimane la migliore procedura da attuare per tutelare pazienti e sanitari”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 32.993 (+915) persone attualmente positive, 35.553 (+12) morti e 210.238 (+223) guariti, per un totale di 278.784 (+1.108) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 32.993 attualmente positivi, 1.719 (+36) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 142 (+9) necessitano di terapia intensiva, mentre 31.132 (+870) si trovano in isolamento domiciliare. Calano anche oggi i nuovi casi (1.108 contro i 1.297 di ieri), ma il dato è influenzato, come accade sempre dopo il weekend, dal numero più basso dei tamponi: oggi, infatti, sono stati effettuati 52.553 test a fronte dei 76.856 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di casi è la Campania con 208 nuovi contagi, seguita dal Lazio con 159 casi, dall’Emilia-Romagna con 132 e dalla Lombardia con 109 nuovi contagi.

Marina Berlusconi positiva al Covid – Anche Marina Berlusconi, figlia del presidente di Forza Italia, secondo quanto apprendono le agenzie stampa, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono.

Focolaio a La Spezia: 44 positivi – Stanno aumentando con il passare delle ore i casi di positività legati al focolaio scoppiato a La Spezia. Nella città ligure, da domenica 23 agosto, si sta tentando di ricostruire una catena di contagi che inizialmente aveva fatto registrare 12 casi, ma che ha visto i numeri aumentare progressivamente nel corso dei giorni. C’è chi sostiene che tutto si sia originato da una festa a Carrara, a cui avrebbero partecipato persone poi tornate a La Spezia e risultate positive. In ogni caso, il tracciamento e i tamponi per ricostruire e bloccare la catena di contagi sono ancora in corso. E nella città ligure, visto l’aumento dei casi, è stato disposto l’obbligo di mascherina negli spazi aperti, nelle situazioni che prevedono rischi di assembramento, per tutte le 24 ore della giornata e non solo dalle 18 alle 6, come previsto dall’ordinanza del ministero della Salute.

Leggi anche: 1. Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole in Italia: ma in Calabria due istituti hanno già chiuso / 2. Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto: prime dosi pronte a novembre / 3. Cecilia Strada ha ragione: i negazionisti del Covid non si meritano il servizio sanitario nazionale

4. Nuovo Dpcm in vigore da ieri: resta l’obbligo di mascherine, estesa la capienza per i mezzi pubblici / 5. Coronavirus, un algoritmo calcola in appena due ore il rischio di morte dei pazienti / 6. Covid di testa, negazionisti no Vax a Roma: foto e video di una giornata folle

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Milano, maestra bardata dalla testa ai piedi: “I bambini ci prenderanno per alieni”. Scoppia la polemica Livorno, la denuncia di un giornalista: “Beppe Grillo mi ha aggredito” Colleferro, la rabbia degli amici di Willy: "I fratelli Bianchi erano furie, li conoscevano tutti"