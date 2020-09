Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 8 settembre 2020.

È di 33.789 (+796) persone attualmente positive, 35.563 (+10) morti e 210.801 (+563) guariti, per un totale di 280.153 (+1.370) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 33.789 attualmente positivi, 1.760 (+41) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 143 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 31.886 (+754) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano lievemente oggi i nuovi casi (1.370 contro i 1.108 di ieri), ma il dato è influenzato dal numero più alto dei tamponi: oggi, infatti, sono stati effettuati 92.403 test a fronte dei 52.553 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 271 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 249 nuovi casi e dalla Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.

