Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora 27 milioni di persone, provocando 880mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 8 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Francia: casi in calo: 4.203 contagi nelle ultime 24 ore – In Francia nelle ultime 24 ore sono stati confermati 4.203 nuovi casi di coronavirus, meno della metà della cifra record di 9mila registrata venerdì scorso. Le vittime sono invece 25. Sale così a 328.980 il numero dei contagi in Francia, mentre i decessi sono 30.726.

Ore 06.30 – Usa 2020: Biden dubita della sicurezza del vaccino. Trump: “Si scusi” – Nella corsa alla Casa Bianca, il tema della sicurezza del futuro vaccino contro il coronavirus si pone con prepotenza sempre maggiore: Trump, che ha lasciato intendere come il vaccino potrebbe essere pronto in tempo per il voto, ha contestato al ticket rivale (Biden e la compagna di corsa, la senatrice Kamala Harris) di aver messo in dubbio pubblicamente il futuro vaccino contro il coronavirus e li ha invitati a scusarsi “immediatamente per la spericolata retorica anti-vaccino”. “Chi si farà la dose? Avete intenzione di essere i primi a dire, ‘fammelo’, ora che dicono che va bene?”, aveva detto Biden. Anche Harris aveva messo fortemente in dubbio il futuro vaccino aggiungendo che è “un problema per tutti”: “Non mi fiderei di Donald Trump e ci dovrebbe essere una fonte attendibile che parlasse dell’efficacia e dell’affidabilità di qualunque cosa stia parlando”. Trump ha liquidato le parole di Biden e Harris come retorica politica che “mette in pericolo vite umane”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, superati i 500 mila casi – La Spagna si conferma come uno dei Paesi in Europa più colpiti dalla pandemia di Coronavirus: il paese ha infatti superato il mezzo milione di casi, secondo il bilancio del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia, il Paese ha avuto 525.549 contagi diagnosticati, su una popolazione totale di 47,3 milioni, ha riferito il ministero.

In Francia altri 7.701 casi di contagio – La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 7.701 casi di Coronavirus. Un numero che resta alto, anche se in calo rispetto alle 8.550 infezioni accertate il giorno precedente. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 30.701.

Israele, coprifuoco notturno in 40 città – Israele, considerato un esempio nella lotta al Coronavirus all’inizio della pandemia, affronta ora un ritorno di casi di contagio che ha costretto le autorità ad imporre un coprifuoco notturno in circa 40 città con i più alti livelli di contagio, così come la chiusura della maggior parte delle loro scuole e una limitazione degli assembramenti a partire da domani, lunedì. “So che queste restrizioni non sono facili da sopportare, ma nella situazione attuale non c’è modo di evitarle”, ha ammesso in una nota il premier Benjamin Netanyahu, senza specificare la durata delle nuove misure. Il Paese ha superato la barriera dei 1.000 morti in questo fine settimana, triplicando così il numero di vittime durante i mesi estivi, che sono stati caratterizzati anche da manifestazioni contro la gestione della crisi sanitaria ed economica da parte di Netanyahu.

Leggi anche: 1. “I numeri non devono arrivare alla stampa”: cosa c’è scritto nei verbali del Cts resi pubblici oggi / 2. “Siamo in 400, si balla, vieni anche tu”: reportage da Gallipoli, tra party clandestini e giovani negazionisti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti L’accordo storico che potrebbe porre fine alla legge islamica in Sudan Alexei Navalny è uscito dal coma farmacologico: “È reattivo” Rissa al matrimonio: la sposa ubriaca picchia le amiche, arriva la polizia | VIDEO