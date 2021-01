CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Superate le 75mila vittime dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Oggi l’Italia ritorna in zona gialla dopo le restrizioni dell’Epifania, ma resta vietato lo spostamento tra Regioni. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS IN ITALIA: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Da oggi in vigore la zona gialla rafforzata – Oggi e domani l’Italia è in zona gialla, anche se “rafforzata”. Fino al 15 gennaio 2021, infatti, resta è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle diverse Regioni o province autonome. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Non ci si potrà spostare nelle seconde case ubicate in altra Regione o provincia autonoma. Spostamenti liberi, invece, all’interno della propria Regione, fermo restando l’obbligo della mascherina e del distanziamento. Capitolo scuola. Da oggi ripartono le scuole in presenza ma solo per i più piccoli, materne, elementari e medie tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza, solo in Alto Adige si va in aula.

Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5, se non per comprovati motivi di necessità e urgenza, salute o lavoro e con autocertificazione; nelle altre ore è possibile spostarsi senza autocertificazione. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque ma fino alle 18, poi consentito solo asporto (fino alle 22) e domicilio. Tutti aperti anche i negozi, compresi i centri commerciali. Riaprono anche i circoli sportivi, ma è vietato l’uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre. Restano chiusi teatri, cinema, musei, mostre e sale bingo.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Conte, più risorse anche a salute e giovani – “La nuova versione del Pnrr punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Maggiori risorse saranno destinate, in particolare, alla salute, ai giovani, al terzo settore, agli asili nido e alle persone con disabilità”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Per mirare al superiore interesse dei cittadini dovremo condurre il confronto e selezionare le proposte finali in base alla loro intrinseca bontà, alla loro coerenza di sistema, e alla loro sostenibilità sociale e ambientale”,

Il bollettino della Protezione Civile del 6 gennaio – Secondo il bollettino di mercoledì 6 gennaio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.331 i nuovi casi, contro i 15.378 di ieri, e 548 i i morti (ieri erano stati 649), a fronte di 178.596 tamponi effettuati (ieri erano stati 135.106). Il rapporto positivi/tamponi è al 11,4 per cento, stabile rispetto al bilancio di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 568.712. Il bilancio delle vittime ammonta a 76.877 decessi (Qui il bollettino completo).

Milan, positivi Rebic e Krunic – Il Milan ha comunicato che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di martedì 5 gennaio in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo.

I nuovi positivi tornano a crescere dopo due settimane di discesa – Dopo sei settimane consecutive in discesa, i nuovi casi di infezione da Coronavirus in Italia sono tornati a salire: nella settimana tra il 30 dicembre 2020 e il 5 gennaio, infatti, sono stati registrati 114.144 positivi. Un notevole aumento rispetto ai 90.752 della settimana precedente, quando si è toccata la soglia minima dai primi di novembre: si tratta infatti di un aumento del 25,8 per cento. Siamo ben lontani dall’incidenza considerata rassicurante dagli esperti, cioè inferiore ai 50 casi per centomila alla settimana, in base alla quale i nuovi positivi in assoluto dovrebbe essere 30mila. Con i dati della prossima settimana si capirà se siamo all’inizio di una nuova tendenza al rialzo o se le misure di Natale hanno avuto effetto nell’abbassare la curva.

Locatelli: “Paghiamo effetti dello shopping natalizio” – Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Loccatelli ha dichiarato in un’intervista a Huffington Post che la percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati, che nei giorni scorsi è salita al 17 per cento, è il risultato dei comportamenti di due settimane fa, quando le strade sono state aperte allo shopping (Qui l’articolo completo).

Leggi anche: 1. Disuguaglianze: ricorderemo il 2020 come uno degli anni peggiori; // 2. Vaccini, Lombardia in ritardo. Gallera: “Non faccio rientrare i medici dalle ferie per le vaccinazioni” // 3. Vaccino, l’elenco completo dei centri di somministrazione in Italia “è ancora in divenire”. Il documento di Arcuri;

4. Festa di Capodanno nel resort di lusso sul Lago di Garda: multate 126 persone. Locale chiuso // 5. Le regole in vigore dal 7 gennaio 2021: scuole, palestre, bar e ristoranti; // 6. La variante inglese è più diffusa tra i bambini: riaprire le scuole significherebbe favorire il virus (di Selvaggia Lucarelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, da domani Italia in zona gialla “rafforzata”. 9 e 10 gennaio arancione: le regole Beatrice Zott, 19 anni, si prenderà cura delle capre di Agitu Ideo Gudeta: “Voglio che siano ancora felici” Sardegna, la denuncia: “Gravissima situazione all’ospedale di Isili, 19 positivi tra pazienti e personale”