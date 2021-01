Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato ad oggi oltre 85 milioni di contagi e oltre 1,8 milioni di morti nel mondo. Tantissimi Paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato intanto la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 7 gennaio 2021.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Il Giappone dichiara lo stato di emergenza nell’area di Tokyo – Il Giappone oggi dichiarerà lo stato di emergenza nell’area di Tokyo più tardi, a causa di un numero record di casi di Coronavirus nella capitale e in tutto il paese. Il primo ministro, Yoshihide Suga, ha subito pressioni dai suoi stessi esperti sanitari per agire in questa direzione, poiché il paese sta combattendo contro una terza ondata di infezioni molto grave. Tokyo ha riportato mercoledì un record di 1.591 nuove infezioni, mentre i casi a livello nazionale hanno superato i 6.000, massimo storico. Le misure, che entreranno in vigore venerdì fino al 7 febbraio, saranno meno rigorose dei blocchi visti in altri paesi e, a differenza del primo stato di emergenza giapponese in primavera, le scuole non saranno chiuse.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Record di morti nel Regno Unito: oltre mille in un giorno – Record di morti e di nuovi casi di questa seconda ondata nel Regno Unito: 1.041 i decessi e 62.322 nuovi positivi in un solo giorno su quasi mezzo milione di tamponi. Un bilancio pesantissimo in un Paese che da qualche giorno è di nuovo in lockdown nella speranza di arginare i contagi dalla cosiddetta variante inglese. Ieri il governo ha stimato, sulla base dei dati statistici, che un 2% dell’intera popolazione (oltre un milione di persone, un cittadino ogni 50) è stato infettato dal Covid nella sola settimana fra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Una quota che sale addirittura a un residente su 30, circa il 3%, a Londra.

L’Ema approva il vaccino Moderna – L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna. Si tratta del secondo vaccino approvato dall’organismo Ue: il 21 dicembre scorso era arrivato l’ok per quello di Pfizer-BioNtech. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha comunicato la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema.

Germania, Merkel annuncia la proroga del lockdown fino al 31 gennaio – La Germania rimarrà in lockdown fino al 31 gennaio. La cancelliera Angela Merkel ha confermato l’estensione del blocco di tre settimane al termine del vertice con i ministri-presidenti dei Laender. La leader ha annunciato anche una stretta agli spostamenti nelle regioni più colpite dal Covid-19 e un freno ai contatti sociali, in linea con le misure imposte la scorsa primavera.

