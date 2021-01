Vaccino Covid, l’Ema dà il via libera a quello di Moderna

L’agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna. È il secondo vaccino approvato dall’organismo Ue dopo che il 21 dicembre era arrivato l’ok a quello Pfizer-BioNtech. “Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha comunicato la Commissione europea dopo il parere positivo dell’Ema.

In una nota l’Ema scrive: “Il comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell’Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell’Ue che il vaccino soddisfa gli standard dell’Ue e mette in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell’Ue”.

