Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a crescere il numero dei contagi di Coronavirus in Italia. Finora l’epidemia ha colpito 790.377 persone, provocando 39.764 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 5 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “Ci volevano misure omogenee in tutta Italia. Governo si affidi a Zangrillo” – “Ho appena fatto il giro dei governatori. Sono incazzati neri. Un governo che si muove in questo modo è indegno. Hanno toccato il punto più basso degli ultimi nove mesi”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, commentando l’ultimo Dpcm che prevede la divisione dell’Italia in tre aree di rischio. Per Salvini i dati sulla base dei quali è stata effettuata la divisione delle regioni in zone rosse, arancioni e gialle “risalgono al 24 ottobre. Intanto in alcune regioni la situazione è migliorata, anche grazie ad alcune scelte ad hoc degli amministratori locali, e in altre peggiorata. Ma stiamo scherzando?”. Per il leader leghista il suo partito ha “fatto un sacco di proposte che il governo ha ignorato. A partire da quella di prendere provvedimenti omogenei per tutto il Paese”. Per Salvini il governo dovrebbe “nominare un Comitato tecnico scientifico di sua fiducia. I consulenti del governo non ne hanno azzeccata una. Facciamo spazio ai Palù, Zangrillo, Bassetti”.

Ore 06.30 – Miccichè: “Conte spieghi perché vuole far morire la Sicilia” – “Non lo voglio neanche pensare che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo nazionale. E, quindi, non voglio neanche credere che si tratti di marchette sulla pelle dei siciliani. O c’è stato un palese errore, o qualcuno dovrà spiegarci perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo. Conte questa volta venga in tv per spiegarci i veri motivi per cui ha deciso di fare morire la Sicilia”. Lo dice in una nota il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Ore 06.00 – Calenda: “Auguri di pronta guarigione a Raggi” – “Auguro alla sindaca di Roma una pronta guarigione”. Lo scrive su twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo la notizia della positività della sindaca di Roma al coronavirus.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

La sindaca di Roma Virginia Raggi positiva al Covid. La sindaca di Roma Virginia Raggi è risultata positiva al Covid. Lo annuncia lei stessa su Facebook. “Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre”, scrive la sindaca. Leggi la notizia completa.

Dpcm, De Luca tira diritto: in arrivo ordinanza per mantenere scuole chiuse. La Regione Campania emanerà un’ordinanza con la quale confermerà la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie, secondo quanto già previsto dall’ordinanza firmata lo scorso 30 ottobre dal presidente Vincenzo De Luca e valida fino al 14 novembre. La scelta nonostane la regione sia stata inserita nella zona “gialla”, secondo quanto comunicato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Fontana: “Da Conte schiaffo in faccia Lombardia” – “Comunicare ai lombardi e alla Lombardia, all’ora di cena, che la nostra regione è relegata in fascia rossa senza una motivazione valida e credibile non solo è grave, ma inaccettabile. A rendere ancor più incomprensibile questa decisione del Governo sono i dati attraverso i quali viene adottata: informazioni vecchie di dieci giorni che non tengono conto dell’attuale situazione epidemiologica”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Musumeci, Sicilia in zona arancione? Irragionevole – “La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a “zona arancione” appare assurda e irragionevole. L’ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Speranza, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando l’inserimento dell’Isola nella “zona arancione”.

Dpcm, ecco la suddivisione delle Regioni in zona rossa, arancione e gialla. Conte ha annunciato la suddivisione delle Regioni nelle 3 aree per fasce di rischio. Nell’area rossa sono comprese le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Nell’area arancione rientrano le regioni Puglia e Sicilia. “Nell’area gialla con criticita’ moderata, rientrano Basilicata, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna, Campania e Liguria”, ha detto il presidente del Consiglio. “Non ci sono territori che possono sottrarsi” alle misure prese, “la pandemia corre ovunque”. Qui i dettagli.

Dpcm, Conte: “Effetti negativi se misure uniche in tutta Italia”. “Se introducessimo misure uniche in tutta Italia avremmo un duplice effetto negativo: non adottare misure efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. “Non abbiamo alternative”, per raffreddare la curva del contagio “dobbiamo affrontare queste restrizioni”, ha detto il premier. “Comprendiamo il disagio e la frustrazione, ma dobbiamo tenere duro”, ha aggiunto. Segui qui la conferenza stampa in diretta su TPI.

Rezza: “Negli ultimi giorni una certa stabilizzazione” – “Le oscillazioni quotidiane non le consideriamo, dipendono anche dal numero dei tamponi che si fanno. Quello che bisogna vedere è il trend, e certamente nelle ultime settimane è in aumento, anche se negli ultimi giorni a occhio e croce vediamo una certa stabilizzazione a livelli relativamente elevati”. Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sulla situazione epidemiologica. “Il numero di positivi sul totale dei tamponi supera il 10%, una quota elevata”, ha aggiunto.

Il bollettino. Sono 30.550 i nuovi casi di Covid-19, con 352 morti, a fronte di circa 212mila tamponi. E’ di 443.235 persone attualmente positive (+25.093), 39.764 morti (+352), 307.378 guariti (+5.103), per un totale di 790.377 casi (+30.550), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia. Dei 443.235 attualmente positivi, 22.116 21.114 (+1.002) sono ricoverati in ospedale, 2.292 (+67) necessitano di terapia intensiva, mentre 418.827 (+24.024) si trovano in isolamento domiciliare.

Speranza: “Test dal medico, al lavoro per garantire dpi” – “Stiamo lavorando con il commissario Arcuri perché insieme ai kit per i test possano arrivare ai medici tutti i dispositivi di protezione per garantire la massima sicurezza”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Question time alla Camera, in merito all’accordo sottoscritto con i medici di famiglia e i pediatri per i tamponi antigenici anche nei loro studi. Un accordo, ha ricordato Speranza, “sottoscritto dal delle 100% sigle dei pediatri di libera scelta e dal 70% di quelle dei medici famiglia. Con questa cifre l’accordo ha una validità erga omnes, a prescindere da chi lo ha firmato. I test antigenici sono un pezzo fondamentale della nostra strategia affidata ai medici di famiglia e i pediatri, che sono essenziali della strategia che mettiamo in campo contro il Covid”.

Gimbe, seconda ondata peggiore di marzo – “In questa seconda ondata siamo messi peggio di marzo, c’è un coinvolgimento del Centro-Sud che ha servizi sanitari più fragili; abbiamo di fronte 4-5 mesi di autunno-inverno e ancora i servizi sanitari non hanno sperimentato il sovraccarico dell’epidemia influenzale stagionale. Il personale sanitario è meno motivato e ci sono attriti tra governo e enti locali che impediscono di prendere le misure più opportune”. Lo ha detto in audizione alla Commissione Sanità del Senato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Leggi anche: 1. Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Lockdown, chiusure, coprifuoco: ecco tutte le nuove misure / 2. Covid, zone rosse, arancioni e gialle: cosa si può fare dopo il nuovo Dpcm / 3. Covid, Cartabellotta (Fondazione Gimbe): “Situazione peggiore rispetto a marzo. Indice Rt sottostimato”

4. Coronavirus, terapie intensive occupate al 31%: superata la soglia critica fissata dal ministero della Salute / 5. Esclusivo TPI: “Sono positivo al Covid, ma Ats Milano non riesce a farmi il secondo tampone. E i privati mi rifiutano” / 6. Esclusivo. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nei parcheggi. L’ospedale: “Tutto a norma”. Ma un documento dimostra che non è così

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, la sindaca di Roma Virginia Raggi: “Sono positiva ma non ho sintomi” Dpcm, ecco la suddivisione delle Regioni in zona rossa, arancione e gialla Italo ferma la maggior parte dei treni dal 10 novembre: “Con il Dpcm troppe limitazioni”