CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mentre la curva epidemica è in calo, il governo si appresta a varare il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid che entreranno in vigore a partire da oggi, venerdì 4 dicembre. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.44 – Arcuri: “Un italiano su 36 è stato contagiato. Vaccino? Complicato se terza ondata” – Un italiano ogni 36 è stato contagiato. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Ieri c’è stato il numero quotidiano “massimo di vittime dall’inizio dell’emergenza e risulta che un nostro concittadino ogni 36 è stato contagiato: sono numeri che fanno tremare e che non vanno dimenticati – ha spiegato – Ma la curva si sta congelando, il virus è ancora forte ma siamo in grado di contenerlo”.

Ore 07.00 – Speranza, cuore vaccinazione Italia tra primavera ed estate – “Il piano vaccini sarà centralizzato, cioè gestito dallo Stato che si occuperà anche della fase della loro distribuzione. Sono fiducioso che l’Ema darà entro l’anno la certificazione per uno di questi vaccini (quello di Pfizer-BionTech e poi l’11 gennaio per quello di Moderna), se ciò venisse confermato si potrebbero iniziare a fare le prime vaccinazioni in Italia già alla fine di gennaio. Il vaccino sarà gratuito e in questa fase volontario. Sarà vaccinato subito il personale sanitario in prima linea, cioè chi rischia di essere infettato per primo. Poi passeremo a chi è ospite nelle Rsa.

A seguire seguendo il criterio dell’età anagrafica, partiremo dagli anziani con più patologie pregresse, con una progressione a scendere”. Lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Piazzapulita su La7. “Una volta che l’Ema ci dirà che questi vaccini sono sicuri, da quel momento il cuore della vaccinazione in Italia sarà tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Quello sarà il momento in cui vorremmo arrivare a un numero altissimo di italiani e dare la possibilità a qualsiasi italiano che voglia vaccinarsi di farlo. A quel punto valuteremo se la vaccinazione volontaria sarà stata sufficiente”, ha concluso Speranza.

Ore 06.30 – Conte firma Dpcm – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm di oggi contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Bonaccini: “Considerare tema persone sole” – Il divieto di spostamento addirittura tra comuni e nemmeno dentro le province rischia di favorire la possibilità di trovarsi a chi vive nelle grandi città e rischia di isolare chi vive in un piccolo comune”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni e dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al Tg4. “Siamo d’accordo che non bisogna far circolare troppo le persone per evitare contagi – ha sottolineato – ma va considerato anche il tema sociale. Il Presidente del Consiglio ci ha detto che si farà una valutazione sul tema delle persone sole”.

Il bollettino di oggi – Le persone attualmente positive al Covid sono 759.982 (-1.248), 58.038 i morti (+993) e 846.809 i guariti (+23.474), per un totale di 1.664.829 casi (+23.225): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 759.982 attualmente positivi, 31.772 (-682) sono ricoverati in ospedale, 3.597 (-19) necessitano di terapia intensiva, mentre 724.613 (+34.822) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano i nuovi casi (23.225 contro i 20.709 di ieri) a fronte anche di un aumento dei tamponi (226.729 contro i 207.143 di ieri). Aumenta, purtroppo, il numero dei decessi (993 contro i 684 di ieri), mentre si conferma il trend negativo delle ospedalizzazioni. Oggi, infatti, c’è un decremento di 682 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari (ieri il dato era di -357) e di 19 unità per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive (ieri era di -47). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 3.751 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 3.581, dalla Campania con 2.295 e dal Piemonte con 2.230 nuovi casi. Il bollettino.

Ore 15.30 – Nuovo Dpcm: conferenza stampa di Conte alle 20.15 – In diretta da Palazzo Chigi si terrà alle 20.15 la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che illustrerà le misure contenute nel nuovo Dpcm per contrastare l’epidemia di Covid-19. Qui la diretta

Vaccino: Arcuri, usciremo da tragedia solo con immunità gregge – “Solo con l’immunità di gregge riusciremo ad uscire in qualche modo da questa tragedia”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 Domenico Arcuri nel corso di una audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera dei deputati. “Il mio dovere è di mettere tutti gli italiani nelle condizioni di vaccinarsi – ha spiegato Arcuri – I nostri esperti dicono che dovrebbero farlo almeno il 60% delle persone per raggiungere un livello di contagiosità scarso. Noi auspichiamo che grazie ad una campagna di comunicazione massiva si possano superare le ritrosie a sottoporsi al vaccino che pure ci sono, non so se nella popolazione o in chi ritiene di rappresentarla sui media”.

Fontana: “Lunare vietare spostamenti tra Comuni” – Un “fatto lunare”: così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce il divieto di spostamento dei cittadini tra Comuni della stessa Regione. “Leggere un decreto legge a sorpresa che impedirà il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio lo spostamento dei cittadini fra Comuni della stessa Regione anche per andare a visitare genitori e figli, mentre si discute di un Dpcm che non ha recepito nessuna delle indicazioni offerte dalle Regioni, è un fatto lunare ed è in perfetta contraddizione con le dichiarazioni sulla leale collaborazione fra Stato e Regioni”.

Locatelli (Css): “Vaccinazione di massa degli italiani al via a gennaio e conclusa in autunno” – Vaccino anti Covid, si parte nella seconda metà di gennaio. Lo annuncia Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del comitato tecnico scientifico (Cts). “Il 29 dicembre e e 12 gennaio l’Ema si pronuncerà sulla documentazione fornita da Pfizer e Moderna sui vaccini anti Covid. Questo dovrebbe consentire di avere 3,4 milioni di dosi per vaccinare 1,7 milioni di persone. Nella seconda metà di gennaio è previsto l’inizio delle vaccinazioni, poi le dosi disponibili aumenteranno e, entro fine estate o inizio autunno, dovremmo aver completato la somministrazione della più grande campagna di vaccinazione di massa che abbia mai avuto corso nel Paese”, ha detto l’esperto parlando ad Agorà su Rai 3.

