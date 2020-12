Regno Unito, approvato vaccino Pfizer-BioNtech contro la Covid-19

In Gran Bretagna è stato approvato dall’ente regolatore l’utilizzo del vaccino contro il coronavirus di Pfizer/BioNTech: lo ha dichiarato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock. “Il sistema sanitario nazionale è pronto a distribuire il vaccino Pfizer-BioNtech, e la campagna di vaccinazione comincerà dalla prossima settimana”, ha fatto sapere un portavoce del ministro. “Il governo ha accettato la raccomandazione dell’Agenzia indipendente per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari di approvare l’uso del vaccino Pfizer / BioNTech covid-19”, ha aggiunto.

Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad aver autorizzato l’uso nella popolazione di un vaccino contro la Covid-19, in questo caso prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense. Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, ha definito la decisione dell’ente regolatore come “un momento storico” nella battaglia contro la pandemia. Negli altri Paesi europei membri dell’Unione si attende che L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) decida se dare il via libera alla distribuzione del vaccino Pfizer entro il 29 dicembre.

