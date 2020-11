Covid, Ricciardi: “Probabile ritorno alla normalità tra molti anni”

Un ritorno alla normalità sarà possibile tra molti anni: lo afferma senza troppi giri di parole Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid. Intervenuto al webinar organizzato da Novartis Italia, “Il dialogo conta. Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, l’esperto ha infatti dichiarato che quello che stiamo vivendo a causa della pandemia “è un cambiamento epocale che la mente umana fa fatica a comprendere. Tutti vogliono tornare alla normalità, ma sappiamo che questo non sarà possibile per i prossimi mesi e forse per i prossimi anni, ma si fa fatica a dirlo”. Ricciardi ha quindi spiegato: “Noi scienziati ce lo possiamo permettere, i politici no, perché vogliono il consenso e rassicurare i cittadini e rassicurandoli gli aprono l’infelicità ravvicinata. Quelli che hanno invece detto la verità in maniera persino brutale, poi alla fine hanno fatto bene sia alla salute dei cittadini sia all’economia”.

Sulle norme anti-Covid adottate dall’esecutivo, Ricciardi dichiara: “Il nostro Governo sta facendo le cose in maniera migliore rispetto ad altri Paesi” adottando “strategie differenziate in funzione della circolazione del virus, cosa che pochi Paesi hanno fatto”. Tuttavia, l’esperto sottolinea che il problema è “sempre la tensione fra Governo e Regioni, che vedono i colori come degli stigma”. L’esperto quindi sottolinea che le Regioni non si rendono conto che “dobbiamo prima risolvere in modo stabile la curva epidemica, altrimenti prepariamo la strada a una nuova circolazione del virus”.

