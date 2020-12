Covid, il matrimonio diventa un focolaio: 21 invitati contagiati

Un matrimonio si trasforma in un vero e proprio focolaio di Covid con 21 dei 34 invitati contagiati, i quali, a loro volta, hanno infettato altri individui per un totale di 45 persone che hanno contratto il virus. A raccontare la vicenda, sottolineando i pericoli della convivialità, specie ora che si avvicinano il Natale, è Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’ Osservatorio epidemiologico di Vercelli. I fatti, così come ricostruito dal Corriere della Sera, si sono svolti a Pavia nel mese di ottobre. Con il numero di contagi che aumentava sempre più, i due neo sposi hanno scelto di limitare il numero di invitati, optando per una lista di 34 persone tra parenti e amici, la maggior parte dei quali provenienti dal Piemonte.

I festeggiamenti si sono svolti regolarmente, ma, una volta terminati, qualche giorno dopo uno degli invitati ha iniziato a sviluppare i primi sintomi del Covid. Risultato positivo al tampone, è iniziata l’indagine epidemiologica che ha portato all’individuazione di 21 contagiati, inclusi i neo coniugi, la metà dei quali sintomatici. Ma non è finita qui perché nel frattempo alcuni degli invitati alle nozze hanno infettato a loro volta altre 13 persone, tra cui un bambino che, da asintomatico, trasmette il Covid ad altri due compagni. Un altro dei contagiati presente alle nozze, invece, si è successivamente recato a un battesimo, dove ha infettato quattro persone, per poi passare il Coronavirus a tre studenti e due colleghi di lavoro (l’uomo è un insegnante). “Tutto è avvenuto in una decina di giorni – commenta Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale – Sino a quando non saremo fuori dall’emergenza non dovremmo diventare alleati del virus che approfitta di queste occasioni sociali per allargare il suo raggio d’azione. Ben vengano le restrizioni”.

