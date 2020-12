Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 24.099

Decessi: 814

Tamponi effettuati: 212.741

Guariti: 25.576

Ricoveri in ospedale: -572

Ricoveri in terapia intensiva: -30

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 757.702

Casi totali: 1.688.939

Decessi: 58.852

Guariti: 872.385

Ricoverati in terapia intensiva: 3.567

Ricoverati in ospedale: 31.200

In isolamento domiciliare: 722.935

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 4 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 24.099 i nuovi casi, contro i 23.225 di ieri, con 212.741 tamponi (ieri erano stati 226.729) e 814 morti (ieri erano stati 993).

Le persone attualmente positive al Covid sono 757.702 (-2.280), 58.852 i morti (+814) e 872.385 i guariti (+25.576), per un totale di 1.688.939 casi (+24.099): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 757.702 attualmente positivi, 31.200 (-572) sono ricoverati in ospedale, 3.567 (-30) necessitano di terapia intensiva, mentre 722.935 (-1.678) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano i nuovi casi di Coronavirus (24.099 contro i 23.225 di ieri) nonostante una lieve diminuzione dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno: 212.741 contro i 226.729 di ieri. Diminuisce il numero dei morti (814, ieri erano stati 993), mentre si conferma il trend negativo per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari, infatti, calano di 572 unità (ieri era -682), mentre le terapie intensive diminuiscono di 30 unità (il dato di ieri era di -19). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.533 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 3.708, dall’Emilia-Romagna con 2.143 e dal Piemonte con 2.132 nuovi contagi.

