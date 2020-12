Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato oltre 64 milioni di casi e quasi un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Moderna, vaccino può avere immunità prolungata – La società farmaceutica americana Moderna ha assicurato oggi che il vaccino che ha sviluppato contro il Covid-19 ha il potenziale per garantire un’immunità prolungata e che prevede di avere 20 milioni di dosi pronte per la distribuzione negli Stati Uniti quest’anno. La società ha reso noto che, secondo gli studi dell’Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive, i partecipanti alle prime fasi degli studi clinici del vaccino hanno mantenuto “alti livelli di anticorpi neutralizzanti” per tre mesi dopo il primo vaccino e due mesi dopo il secondo. Lo studio rileva inoltre che il vaccino ha “il potenziale per fornire un’immunità duratura” al Coronavirus, senza causare effetti collaterali importanti dopo due mesi.

Ore 06.44 – Negli Usa più di 210.000 nuovi casi in ultime 24 ore – Gli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, hanno registrato più di 210.000 nuovi casi di contagio da Coronavirus. È il massimo storico dall’inizio della pandemia, secondo i dati di riferimento della Johns Hopkins University. I morti registrati sono stati più di 2.900.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Negli Usa muore di Covid un americano ogni 30 secondi – Negli Stati Uniti muore di Covid un americano ogni trenta secondi. È il dato che emerge dal database del New York Times: nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 2.885 persone, una cifra record. I nuovi casi sono 199.988. Il totale dei contagiati, dallo scoppio della pandemia, secondo la Johns Hopkins University, è arrivato a quasi 14 milioni, i morti sono 273.589. Leggi l’articolo completo.

Superati i 60mila morti nel Regno Unito – Ha superato i 60 mila il numero di morti per Covid-19 nel Regno Unito. È quanto risulta dai dati del governo che confermano l’assegnazione al Regno Unito del triste primato di Paese più colpito nel Continente. I nuovi decessi sono stati 414 portando il totale a 60.113. I casi totali sono 1.674.134.

Coronavirus, ultime notizie – Negli Usa oltre 2.700 morti in un giorno – La pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti brucia un doppio record. Da un lato le vittime registrate nell’ultimo giorno sono state più di 2.700: mai il numero è stato così alto da inizio pandemia. Dall’altro, sono più di 100 mila le persone in ospedale per Covid-19: “È la prima volta che il numero di ricoverati supera quella soglia”, evidenzia il Covid tracking project. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti hanno fatto pressione sui cittadini affinchè non viaggino per Natale, nel timore che gli incontri durante le festività natalizie possano far peggiorare la pandemia di Covid-19.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

