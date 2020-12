Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 dicembre: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.225

Decessi: 993

Tamponi effettuati: 226.729

Guariti: 23.474

Ricoveri in ospedale: -682

Ricoveri in terapia intensiva: -19

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 759.982

Casi totali: 1.664.829

Decessi: 58.038

Guariti: 846.809

Ricoverati in terapia intensiva: 3.597

Ricoverati in ospedale: 31.772

In isolamento domiciliare: 724.613

Secondo il bollettino di oggi, giovedì 3 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 23.225 i nuovi casi, contro i 20.709 di ieri, con 226.729 tamponi (ieri erano stati 207.143) e 993 morti (ieri erano stati 684).

Le persone attualmente positive al Covid sono 759.982 (-1.248), 58.038 i morti (+993) e 846.809 i guariti (+23.474), per un totale di 1.664.829 casi (+23.225): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 759.982 attualmente positivi, 31.772 (-682) sono ricoverati in ospedale, 3.597 (-19) necessitano di terapia intensiva, mentre 724.613 (+34.822) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano i nuovi casi (23.225 contro i 20.709 di ieri) a fronte anche di un aumento dei tamponi (226.729 contro i 207.143 di ieri). Aumenta, purtroppo, il numero dei decessi (993 contro i 684 di ieri), mentre si conferma il trend negativo delle ospedalizzazioni. Oggi, infatti, c’è un decremento di 682 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari (ieri il dato era di -357) e di 19 unità per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive (ieri era di -47). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 3.751 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 3.581, dalla Campania con 2.295 e dal Piemonte con 2.230 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Nuovo Dpcm: “Divieto di spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. Solo conviventi a cena con i nonni. A Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7. Riaprono gli impianti da sci il 7 gennaio” / 2. Natale e capodanno blindati: cosa si può fare e cosa no dal 21 dicembre al 6 gennaio / 3. Il direttore dello Spallanzani Ippolito: “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi”

4. Covid, Speranza presenta il piano vaccini del governo: “Sarà gratuito per tutti gli italiani” / 5. Regno Unito, approvato vaccino Pfizer-BioNtech, sarà disponibile in tutto il Paese dalla prossima settimana / 6. Crisanti: “Si parla di sci con 600 morti al giorno. Non siamo un paese normale”

