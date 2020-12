Natale e capodanno blindati: cosa si può fare e cosa no dal 21 dicembre al 6 gennaio

Le misure anti-Covid di Natale e Capodanno

Approvato in tarda nottata dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto che regolerà abitudini e spostamenti a Natale e Capodanno, e che con due articoli conferma la linea dura annunciata dal ministro Speranza martedì 2 dicembre nell’ambito dell’informativa alla Camera sulle misure anti Covid e sul vaccino. Sarà vietato viaggiare tra Regioni dal 21 dicembre e il 6 gennaio e tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio. Si potrà tornare nelle Regioni di residenza, ma sono vietati gli spostamenti verso le seconde case che si trovano fuori dalla propria Regione e anche dal proprio Comune nei giorni di Natale e all’Epifania. Inoltre, con il decreto votato in Cdm cambia la durata delle misure anti-Covid contenute nel nuovo Dpcm, da 30 a 50 giorni, “per fronteggiare nel modo più efficace l’emergenza”. Approvata in Consiglio dei Ministri, la bozza del nuovo Dpcm contenente le misure di contrasto al Covid previste per Natale e Capodanno è stata inviata alle Regioni e dovrebbe essere firmata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio di oggi, tenuto conto dei rilievi dei governatori.

Qui le misure contenute previste per Natale e Capodanno che dovrebbero entrare in vigore il 21 dicembre.

Divieto di spostarsi tra Regioni

Vietati spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio anche tra le regioni che fanno parte dell’area gialla, fatta eccezione per i cittadini che devono fare ritorno nel proprio comune di residenza o domicilio. Restano le deroghe per motivi di lavoro, salute o necessità.

Divieto di spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno

Proibito spostarsi anche tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio 2021, ad eccezione dei casi di comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Misure anti Covid di Natale e Capodanno: ristoranti aperti a pranzo nelle festività

Chiusi bar e ristoranti a partire dalle 18, ma a Natale, Santo Stefano, Capodanno e il 6 gennaio saranno aperti a pranzo, con il limite di quattro commensali per tavolo. “Abbiamo ottenuto che i ristoranti saranno aperti a pranzo il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l’Epifania. Nel nuovo Dpcm non saranno previste queste chiusure: come Italia Viva ci siamo opposti sin dall’inizio, così come stiamo continuando a discutere sulla questione dei ricongiungimenti famigliari e degli spostamenti tra Comuni che devono essere consentiti”,. ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in merito alle misure.

Ristoranti chiusi negli hotel a Capodanno

Il decreto dispone la chiusura dei ristoranti degli alberghi a Capodanno: per i clienti sarà possibile solo il servizio in camera. Un modo per evitare feste e assembramenti all’interno degli Hotel.

Coprifuoco alle 22 e ristoranti chiusi la sera

Resta il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 di mattina, anche a Natale a Capodanno: non ci sarà nessuna deroga, dunque, per consentire gli spostamenti in occasione della cena della viglia e del veglione. Ma l’obiettivo è anche quello di evitare assembramenti a tavola. Come detto, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 – ma saranno aperti a pranzo a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Entro il 21 dicembre intanto tutte le Regioni dovrebbero diventare gialle, dunque non ci saranno deroghe alle ordinanze regionali che, per esempio, nelle Regioni arancioni e rosse prevedono la chiusura di bar e ristoranti.

Misure di Natale e Capodanno: messe natalizie entro le 20

Anticipate alle 20 le messe natalizie per permettere ai fedeli di rispettare il coprifuoco alle 22. Ieri la sottosegretaria del alla Salute Sandra Zampa ha detto al programma La7 Otto e Mezzo che la decisione è stata presa in accordo con la Cei, “la quale ha capito perfettamente l’esigenza”, ha detto Zampa.

Negozi aperti fino alle 21

L’orario dei negozi potrebbe essere prolungato fino alle 21 per permettere di allungare lo shopping natalizio e cercare di evitare gli affollamenti in determinati orari della giornata. Gli ingressi all’interno dei locali saranno sempre contingentati per evitare assembramenti.

Chiuse le piste da sci

Confermato il no del governo all’apertura degli impianti sciistici anche ai clienti degli alberghi o ai proprietari delle seconde case. Il rischio assembramenti è considerato troppo elevato: “Il problema non sono gli impianti, ma le situazioni di socialità che inevitabilmente verrebbero a crearsi”, ha detto Speranza nel corso dell’informativa di ieri.

A Natale stop a seconde case fuori Regione

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori Regione, ma non ci si potrà spostare verso le seconde case che si trovano in una Regione diversa dal proprio comune di domicilio o residenza. A Natale e il primo gennaio anche se si trova in un altro comune.

Quarantena per chi torna dall’estero

Dal 20 dicembre potrebbe scattare l’obbligo di quarantena per chi torna dall’estero, una misura pensata soprattutto per chi vuole raggiungere i Paesi che hanno lasciato le piste aperte, come la Svizzera.

