Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.776 persone, provocando 35.129 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 30 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Nelle Marche aumentano i contagi: 17 in 24 ore. Colpa (anche) di un focolaio – Le Marche sono una delle regioni in cui preoccupa maggiormente l’aumento di contagi negli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 17, a fronte degli 11 del giorno precedente. La provincia più colpita continua ad essere quella di Pesaro-Urbino, che nella giornata di ieri ha fatto registrare 11 casi. Molti di questi sono legati al focolaio che si è sviluppato a Montecopiolo a una cena di classe, e in seguito al quale è stato disposto un cordone sanitario con l’isolamento di numerose persone.

Ore 06.30 – Il Cdm approva il decreto sulla proroga dello stato di emergenza – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il Senato ha approvato lo scostamento di bilancio: 170 sì – La maggioranza passa il delicato sullo scostamento di bilancio. L’Aula del Senato ha approvato il provvedimento proposto dal governo con 170 sì: 10 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza assoluta. I voti contrari sono stati 4, gli astenuti sono stati 133. Il centrodestra alla fine ha optato per l’astensione.

Il bollettino della Protezione civile – È di 12.616 persone attualmente positive (+7 rispetto a ieri), 199.031 guariti (+275), 35.129 morti (+6) per un totale di 246.776 casi (+289), il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui il bollettino completo.

Coronavirus in Italia, Arcuri: “Daremo 11 milioni di mascherine al giorno alle scuole” – “L’8 settembre è il termine per l’avvio delle consegne dei banchi, prolungabile al massimo fino al 12 settembre considerando che il 14 inizia l’anno scolastico”. Lo ha affermato il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, parlando alla Camera. “Sui banchi abbiamo fatto il possibile”, ha aggiunto Arcuria. Il commissario ha poi spiegato che alle scuole saranno consegnate 11 milioni di mascherine gratuite al giorno.

Proroga Stato d’emergenza, Conte alla Camera: “Non è una scelta liberticida” – Il premier Giuseppe Conte è intervenuto a Montecitorio per l’informativa sulla proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre. “Non è una scelta liberticida”, ha dichiarato Conte. “Ci sono i presupposti per l’attivazione dei poteri”. Tra le misure rese possibili dallo stato di emergenza – ha sottolineato il premier – ci sono “l’attivazione delle zone rosse e l’approvvigionamento di mezzi mobili come le navi quarantena”. Conte ha ricordato che uno degli obiettivi prioritari ora è la riapertura della scuola e che “l’interruzione dello stato d’emergenza al 31 luglio rovinerebbe lo stato di prevenzione e salute faticosamente costruito in questi mesi”. Un nuovo lockdown? “Se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al governo, ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

