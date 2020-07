Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 16 milioni di persone nel mondo, provocando più di 660mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 30 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Torna la paura in Spagna e Germania: impennata di contagi nelle ultime 24 ore – Il Covid-19 torna a far paura in diversi paesi europei. In particolare in Spagna e Germania, nelle ultime 24 ore si sono registrati numeri molto alti. In Germania ci sono stati ben 684 positivi, con nuovi focolai che si sono accesi in particolare in alcune aziende agricole. Il giorno precedente i casi erano stati 633. I timori di una seconda ondata in questo paese sono ormai sempre più forti. Non va meglio in Spagna, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.153, 248 in più rispetto al giorno precedente. È il numero più alto dal 2 maggio. La maggior parte dei nuovi contagi è stata registrata nelle comunità di Aragona, Catalogna e Madrid.

Ore 06.15 – Il ministro della Giustizia Usa Barr negativo al test – Il ministro di Giustizia Usa William Barr è risultato negativo al test sul Cornavirus. Lo rendono noto funzionari del dipartimento.

Ore 06.00 – Brasile: superati 90mila morti, 64 mila contagi in 24 ore – Corre il nuovo Coronavirus in Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo, e non si ferma. Adesso ha superato il giro di boa dei 90 mila morti, con 1.595 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Nello stesso giorno il Paese ha registrato un numero altissimo di nuovi contagi, 69.074. E i dati ufficiali, sostengono in molti, sottovalutano ampiamente la drammaticità della crisi nel più grande Paese dell’America Latina, dove vengono eseguiti pochissimi test.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, giocatore del Siviglia positivo al Covid. Il 6 agosto la sfida contro la Roma – Il Siviglia ha comunicato che un calciatore della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare ed è asintomatico. Tra una settimana, giovedì 6 agosto alle ore 18,55, il Siviglia dovrà giocare l’ottavo di finale di Europa League contro la Roma.

Russia, registrazione del vaccino attesa per il 10-12 agosto – Il vaccino anti-coronavirus a cui sta lavorando l’Istituto nazionale di ricerca Gamaleya è stato inviato per una valutazione agli esperti del dipartimento competente del ministero della Salute. Lo ha riferito una fonte all’agenzia Interfax, assicurando che la registrazione del vaccino è attesa per il 10-12 agosto.

Coronavirus Usa: altri 1.592 morti in 24 ore,record da 2,5 mesi – Negli Stati Uniti sono stati registrati altri 1.592 morti in 24 ore per il coronavirus, il tasso di decessi giornalieri più alto da due mesi e mezzo. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University. I nuovi contagi sono oltre 60 mila.

Altri 40mila nuovi casi in Brasile – In Brasile sono stati registrati altri 40 mila nuovi casi di coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie, segnalando che il totale delle infezioni è salito a 2.483.191. Il ministero della Sanità di Brasilia ha inoltre comunicato altri 921 decessi che portano il bilancio a 88.539.

Leggi anche:

1. Vittorio Sgarbi: “Vergognatevi di attaccare Andrea Bocelli. Imbecilli” | VIDEO / 2. Quando Bocelli era positivo al Covid e diceva: “Il virus è una tragedia, dono il plasma per fare la mia parte” / 3. Fontana: “Non mi dimetto e la Regione non ha sborsato un euro. Il conto alle Bahamas? Trasparente”

4. Sgombero di Castel Romano, Ass. 21 luglio: “Con norme Covid non è possibile a settembre” / 5. Coronavirus, lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente / 6. Coronavirus, il vaccino di Oxford in farmacia da gennaio. Il prezzo? 2-3 euro

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Bambina perde il peluche con la voce della madre morta di cancro: l’attore Ryan Reynolds offre ricompensa a chi lo trova Vanno a una festa senza mascherine né distanze: 19 medici positivi al Covid Usa, mamma in overdose si chiude in macchina con le due figlie: tutte e tre sono morte