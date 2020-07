Tweet di Trump: “Rinviamo le elezioni?”

Usa, Trump su Twitter: “Non sarebbe meglio rinviare le elezioni?”

“Con un voto per corrispondenza universale – non un voto in assenza che sarebbe un bene – il 2020 sarà l’anno delle elezioni più inaccurate e fraudolente della storia. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Rinviare le elezioni a quando la gente potrà votare in sicurezza???”. Con questo messaggio, pubblicato su Twitter, il presidente Usa Donald Trump ha lasciato molti americani e non solo letteralmente a bocca aperta. In vista delle elezioni presidenziali di novembre (e dopo che gli ultimi sondaggi danno in vantaggio il candidato democratico Joe Biden in quasi tutti gli Stati chiave), il leader della Casa Bianca ha proposto quindi un rinvio del voto. Il motivo? La pandemia da Coronavirus, che negli Stati Uniti registra ogni giorno numeri sempre più preoccupanti.

Il tycoon sospetta che, in questo clima di grande incertezza sanitaria, obbligare gli elettori americani a votare per posta possa provocare una serie di frodi elettorali. Un’uscita, questa di Trump, che secondo alcuni analisti denota anche una grande incertezza del leader repubblicano in vista della prossima tornata elettorale. Molto probabilmente, tuttavia, la sua richiesta cadrà nel vuoto: le date delle elezioni sono fissate dal Congresso e la Costituzione non prevede alcun rinvio all’inaugurazione del prossimo mandato il 20 giugno del 2021. Il presidente americano, dunque, non ha il potere di incidere sulla data delle elezioni presidenziali.

