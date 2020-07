“Il Coronavirus è solo una montatura per screditare Trump”. Questa la convinzione di Tony Green, 43enne originario di Dallas, nel Texas, e grande sostenitore del presidente repubblicano, il quale non ha mai preso seriamente la pandemia da Covid-19 né le misure di distanziamento sociale anti-contagio (nonostante la gravità della situazione negli States). In barba al lockdown e alle importantissime regole di sicurezza, infatti, Green lo scorso giugno ha organizzato un party invitando a partecipare tutta la sua famiglia, comprese sorelle e suocera.

Ma proprio quel party ha finito per cambiare le sue convinzioni: tutti i partecipanti alla festa del 43enne, lui stesso compreso, si sono ammalati di Coronavirus. La suocera di Green, addirittura, dopo il ricovero in ospedale ha perso la vita lo scorso 1 luglio. La festa si era tenuta il 13 giugno, e successivamente, iniziando ad accusare i sintomi, tutti i membri della famiglia si sono sottoposti a tampone, risultando positivi. Secondo Dallas Voice, che ha raccolto il racconto dello stesso Green, il 43enne si diceva convinto che “la questione Covid fosse una bufala messa in giro da Democratici per screditare Trump e impedire la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti”.

