Coronavirus, Trump: ”Cosa vorrà dire il ’19’ dopo la parola Covid?” | VIDEO

“Mi sono chiesto, cosa vuol dire “19”? C’è chi non sa cosa voglia dire il “19”. Covid 19, io dico che è un nome strano”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un comizio presso la Dream City Church di Phoenix (Arizona).

In realtà il significato del numero e del nome dato al virus è stato già ampiamente spiegato dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus all’inizio della pandemia. Quando l’Oms aveva annunciato il nome della malattia derivante dal nuovo Coronavirus aveva spiegato anche il significato: Covid-19 è l’acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (‘disease’, malattia) e 19 è semplicemente l’anno di identificazione del virus. Inoltre, durante la conferenza, Trump ha di nuovo utilizzato il termine razzista “Kung Flu” per definire il Coronavirus (dopo averlo già chiamato diverse volte il “virus cinese”).

Leggi anche: La foto di Trump con la camicia sporca di fondotinta è virale. I social: “Per questo evita le mascherine?”| FOTO / 2. “Giuseppi was very very happy”, Trump aiuta l’Italia (e sbaglia ancora il nome di Conte) | VIDEO

Potrebbero interessarti Usa, ragazza uccide a colpi di pistola l’uomo che l’ha violentata per anni: scarcerata grazie a una raccolta fondi Coronavirus, Ue pronta a bloccare chi proviene da Usa, Brasile e Russia Egitto, rapita l'attivista per i diritti umani Sanaa Seif