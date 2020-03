“Giuseppi was very very happy”, Trump aiuta l’Italia (e sbaglia ancora il nome di Conte) | VIDEO

Coronavirus, Trump invia aiuti all’Italia: “Giuseppi was very very happy”

“Giuseppe was very very happy“, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus negli Usa, nella quale ha annunciato di avere parlato con il premier italiano Giuseppe Conte (che lui chiama “Giuseppi”, ndr) e di avere inviato all’Italia aiuti sanitari per un totale di 100 milioni di dollari.

Coronavirus, negli Usa si aggrava il bilancio– Si aggrava sempre di più il bilancio negli Stati Uniti d’America a causa dell’epidemia di Coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il numero di casi di Covid-19 negli States è il doppio di quelli registrati in Cina. I contagiati negli Usa sono 161.807 contro gli 82.198 registrati in Cina. I decessi, invece, ammontano a 3.008 con oltre 400 vittime (486, il numero più alto registrato dall’inizio dell’epidemia) in appena 24 ore. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump continua a ostentare sicurezza sul futuro dell’epidemia. Trump, infatti, ha detto che gli Usa sarebbero pronti nel caso in cui nel prossimo autunno vi fosse una nuova ondata di Coronavirus.

