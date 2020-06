La foto di Trump con la camicia sporca di fondotinta è virale. I social: “Per questo evita le mascherine?”

Trump e la camicia sporca di fondotinta

Sui social è diventata virale una foto del presidente Usa Donald Trump di ritorno alla Casa Bianca dopo il comizio di Tulsa, in Oklahoma, con il colletto della camicia sporco di fondotinta.

Nell’immagine si nota infatti una densa striscia di trucco color bronzo lungo l’interno del colletto della camicia. Il dettaglio è stato rilanciato sui social, scatenando un dibattito sul make up utilizzato da Trump, il cui volto appare sempre di colore quasi arancione.

Sui social gli utenti commentano la foto chiedendosi se dietro la scelta del Presidente di non indossare la mascherina per il Coronavirus ci sia proprio un’esigenza estetica. Togliendosi la mascherina per parlare, Trump potrebbe mostrare sul viso i segni lasciati dal dispositivo di protezione sul fondotinta.

