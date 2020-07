Usa 2020, sondaggio: Biden avanti su Trump di 15 punti

Secondo un sondaggio di ABC News con il Washington Post, il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio di 15 punti percentuali sul presidente uscente Donald Trump. A Biden va ora la preferenza del 55 per cento degli intervistati contro il 40 per cento a favore di Trump: rispettivamente, a fine maggio tali percentuali erano pari al 53 per cento e 43 per cento. Ma è Biden a salire nei sondaggi o Trump a scendere?

Il sondaggio misura in particolare la fiducia degli americani rispetto alla gestione dell’emergenza Covid-19. Tre mesi e mezzo fa, spiega il sito dell’emittente americana, il livello di fiducia su questo specifico tema era più o meno uguale fra i due candidati; ma da marzo, con l’aumento dei casi e delle vittime negli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia, la gestione di Trump ha perso la fiducia degli elettori.

